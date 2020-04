Autopsia de Cecilia Basaldúa, la mochilera asesinada, determinó que fue estrangulada

Compartir

Después de casi 20 días de búsqueda, con un mega operativo con 85 personas, que incluyó perros, drones y un helicóptero, se confirmó que el cuerpo hallado a 5000 kilómetros de Capilla del Monte y a 1000 metros del basural de esa localidad, era de Cecilia Basaldúa. “El cuerpo encontrado es el de mi hermana. Están mis padres allá, que viajaron el día viernes”, reveló Guillermo Basaldúa, el hermano de la mujer.

De Núñez, Capital Federal, Cecilia tenía 35 años y había llegado a Córdoba unos días antes de que el Presidente Alberto Fernández decretara la cuarentena total. La última vez que habló con su familia, el sábado 4 de abril, Cecilia les contó que había conseguido un lugar para acampar, en el jardín de la casa de Mario Gabriel Mainardi (un vecino de la zona), y que estaba contenta porque el lugar tenía vista al Cerro. Al día siguiente, sin embargo, la joven abandonó el lugar dejando sus pertenencias (computadora y celular).

La fiscalía interviniente en Feria Extraordinaria, a cargo de Jorgelina Gómez y su par Paula Kelm, dictaminó el inicio de la autopsia en la morgue judicial para saber si se trató de un accidente o un femicidio. Finalmente, fuentes de la investigación confirmaron a Infobae que la joven habría sido estrangulada.

De acuerdo con el informe forense, “luego de trece horas de intenso trabajo, en el que participaron tres médicos», se pudo concluir que se “trata de una muerte violenta, no natural”, presuntamente causada por una “asfixia por estrangulamiento”, aunque se aclaró que esto «aún es motivo de investigación”.

Lo que se sí se pudo determinar con seguridad es que el cuerpo de Basaldúa “presenta heridas defensivas en distintas partes», las cuales indicarían que la víctima intentó protegerse del ataque de otra persona.

Por otra parte, los profesionales no pudieron identificar con exactitud la data de la muerte, aunque por los análisis que se hicieron hasta el momento, se que el asesinato “podría haberse producido hace más de siete días atrás”.

Los forenses aguardan los estudios entomológicos que darán información más precisa sobre el momento exacto del fallecimiento, mientras que la Fiscalía “se encuentra abocada a la investigación de este homicidio y ha ordenado nuevas medidas tendientes al esclarecimiento total del hecho”.

“La posibilidad de un accidente era poco factible. Cecilia estaba acostumbrada a viajar, a vivir en zonas inhóspitas y moverse sola. Tenía muy buen estado físico y además de jugar al hockey sobre patines, era cinturón negro en Taekwondo”, habían dicho allegados a la investigación

Según el relevamiento del Observatorio “Ahora sí que nos ven”, entre el 20 de marzo y el 12 de abril se registraron 18 femicidios en Argentina. Es decir, uno cada 32 horas. Mientras que 45% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas, el 11% estuvieron en manos de desconocidos.