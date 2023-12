Autoridades formoseñas se reunieron en Paraguay por el puente Pilar-Cano

El miércoles por la mañana, en el Salón Auditorio de la Municipalidad de Pilar en la República del Paraguay, se reunieron con el vicepresidente de dicho país, Pedro Alliana y representantes del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el administrador de la Dirección de Vialidad Provincial (DPV), Javier Caffa y el vicecónsul de Paraguay en Formosa, para tratar avances de la Cooperación Técnica No Reembolsable del CAF para el diseño del Puente Internacional Pilar – Colonia Cano.

Estuvieron también presentes, Carlos Francisco Silva, gobernador del departamento de Ñeembucú, donde se ubica Pilar, además de intendentes, concejales y demás representantes del CAF junto con la consultora que “ya ha comenzado con los estudios para el anteproyecto de lo que va a ser el futuro puente que va a unir las localidades de Pilar con Colonia Cano en Argentina”.

“Yo vine en representación del Gobierno de la Provincia de Formosa, pero también de la República Argentina, donde podemos intercambiar con los técnicos tanto del banco como también de la consultora que se hizo cargo de este proyecto”, indicó.

En cuanto a los cuatro proyectos, el funcionario desarrolló que se trata de “cuatros alternativas” ya que, dentro del proyecto, en los estudios iniciales, “hay que ver varias alternativas para el emplazamiento definitivo donde se hacen todos los estudios topográficos, vinculación, los estudios ambientales para elegir la mejor alternativa”.

“Eso es lo básico para después ir avanzando ya con las otras etapas del proyecto. Por eso, a partir de ahora, nosotros con los equipos técnicos, del Paraguay y el lado argentino, vamos a avanzar con estas alternativas para que en forma consensuada, técnicamente, ambientalmente, económicamente, se elija cuál es la mejor opción y a partir de ahí avanzar con el proyecto definitivo ya del puente”, agregó.

Respecto a la repercusión de esta obra en el país vecino, Caffa aseveró que tuvo “un gran impulso en toda esta zona del Paraguay, del departamento de Ñeembucú” y observó que “Pilar ha crecido mucho, tiene dos puertos actualmente que están en operación y tiene una ruta pavimentada que llega hasta Pilar, tanto de Asunción como de otros puntos del país”.

“Y por el lado argentino, nosotros tenemos la ruta pavimentada, que es la ruta provincial N°9, que es estratégico, para haber elegido a este emplazamiento entre Pilar y Cano como la mejor alternativa sobre otras caídas, por ejemplo, en la provincia del Chaco, fue fundamental tener una ruta pavimentada del lado de Formosa”, sostuvo.

Y añadió: “Este puente va a ser fundamental en consolidar lo que es el corredor del trópico de Capricornio, que recordemos que tiene como ejes estructurales la ruta nacional 21 y la ruta nacional 16 para la vinculación del Atlántico con el Pacífico, pasando por todo lo que es el eje de nuestra provincia y el eje de la provincia del Chaco, así que es muy importante todo lo que se ha avanzado”.

Por último, el titular de la DPV, recordó que el proyecto en ejecución se realiza con un crédito no reembolsable del Banco para el Desarrollo de América Latina de un millón y medio de dólares, que no le va a significar un costo a ninguno de los dos países; “y después a futuro, ya una vez que se defina el proyecto y el presupuesto de la obra, avanzar ya con la etapa de construcción de la obra”.