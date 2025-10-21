Autoridades policiales juraron ayer a la mañana la nueva Constitución Provincial

Este martes 21, desde las 8:45 horas, en el Polideportivo Policial “28 de mayo”, se realizó el acto de toma de juramento a la nueva Constitución Provincial por parte del jefe y subjefe de la Policía de Formosa, a cargo del titular del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez.

Quienes realizaron esta jura fueron el comisario General Juan Moisés Villagra, en su rol de jefe de la fuerza local y, además, el comisario General Norberto Rubén Mauri, subjefe de la institución policial.

Al respecto, Gonzalez valoró el “trabajo importantísimo” que concretó la Convención Constituyente para “plasmar” en la nueva Carta Magna “nuestras vivencias, acciones, anhelos y deseos”.

“Esa Constitución que tanto la Convención Constituyente como el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, encabezado por el Gobernador y el Poder Judicial han prestado juramento de fidelidad, también requiere que aquellos otros funcionarios y funcionarias con responsabilidades institucionales hagan lo propio a los fines de que asumamos la responsabilidad que significa el cumplimiento de lo expresado en nuestra Constitución provincial”, indicó.

De esta manera lo hicieron el jefe y subjefe de la fuerza que conduce “en un acto de carácter institucional” dándole un marco referencial “a la labor que viene desarrollando la Policía de la provincia”.

“En esta oportunidad nuestro texto constitucional ha incorporado un capítulo específico para desarrollar una política de seguridad en la provincia de Formosa y para expresar, en el sentido que tiene, el trabajo en conjunto de todos los actores que hacen a la construcción de una comunidad segura que requiere de la participación fundamentalmente de la ciudadanía”, explicó.

Y añadió: “En ese sentido nos pareció sumamente importante y nos parece sumamente importante que este acto tenga la relevancia institucional que ello amerita”.

Por su parte, Villagra consideró este acto como “emotivo, tanto en lo personal como en lo institucional”.

«La Policía de proximidad caracteriza a esta Institución, donde el Policía sale de la oficina, recorre los barrios y dialoga con los vecinos, se interioriza de los problemas e inquietudes que se suscitan», indicó.

Al finalizar, expresó sentirse “muy orgullo” en lo personal, primero, “de ser formoseño y después de ser policía” porque “el buen policía formoseño siempre hace el bien y nuestro trabajo está enmarcado en velar por la seguridad de todos los formoseños”.