Autoridades sanitarias confirman “desaceleración” de casos de coronavirus desde inicio de pandemia

Un total de 1.933.853 casos de coronavirus se confirmaron en el país desde el inicio de la pandemia, con un promedio de 8.436 diarios, informó el Ministerio de Salud, que sostuvo que hubo “una desaceleración” de contagios desde el inicio de la pandemia.

La tasa de incidencia acumulada, o sea de contagios cada 100.000 habitantes, “es de 4.242 casos y la tasa de incidencia en los últimos 14 días fue de 203 casos”, precisó la cartera de Salud, en su reporte semanal.

El total de fallecidos por coronavirus hasta el momento fue “de 48.249 personas, con una tasa de letalidad del 2,5 por ciento”, mientras que “en los últimos 14 días la tasa de mortalidad fue de 35 personas cada millón de habitantes”, agregó el informe.

El porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva a nivel nacional es de “54,9 por ciento”, con un 61,1 por ciento en el AMBA, un 90 por ciento en Neuquén por patología Covid y no Covid; un 81 por ciento en Río Negro y un 72 por ciento en San Juan”.

Asimismo, el reporte señaló que “se han recuperado 1.729.999 personas por coronavirus y persisten activas 155.605 personas, mientras se descartaron 3.399.147 casos, a la vez que hubo un testeo laboratorial y clínico de 6.226.585 casos”.

Los testeos por millón de habitantes actualmente asciende a 137.219 y el porcentaje promedio es de 36,33 por ciento.

La secretaria Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, informó que al 28 de enero los casos confirmados de coronavirus fueron en “descenso”, con una “desaceleración” de contagios por semana epidemiológica desde el inicio de la pandemia, lo cual es “una buena noticia” y evidencia que las acciones dispuestas por las autoridades y la sociedad “están mostrando sus efectos positivos”.

En tanto, señaló que la “curva de mortalidad no ha aumentado”, por lo que “si logramos estabilizar el número de casos podemos aspirar a que la curva de fallecidos se mantenga lo más estable posible, no aumente”.

En las últimas semanas, también “se han estabilizado las internaciones de personas por coronavirus en terapia intensiva”, dijo Vizzotti.

En cuanto a la campaña de inmunización, la funcionaria precisó que “en la quinta semana se ha llegado a 220.000 esquemas de vacunación, con 110.000 dosis”, y agregó que “mañana se termina la distribución del primer componente y se continúa con la distribución en base a los requerimientos de la primera tanda”.

Asimismo, precisó que “se distribuyeron 372.350 dosis del primer componente en Argentina y han sido vacunadas con la primera dosis 283.791 personas y del segundo componente se distribuyeron 238.605 dosis”, mientras que 106.280 personas completaron la vacunación.

Vizzotti sostuvo que se continúa “priorizando en la vacunación al personal de salud, incluyendo a los mayores de 60 años en todo el país”.

En cuanto a “la vigilancia de seguridad de la vacuna”, la funcionaria precisó que “al 21 de enero se notificaron 12.686 eventos” y “en el 90 por ciento de los casos las personas manifestaron fiebre, cefaleas, mialgias, fiebre sola o dolor en el sitio de aplicación de la vacuna, a las seis u ocho horas de producirse la aplicación, con una duración menor de 24 horas”, lo que indica que en el “99,5 por ciento de los casos” los efectos “no son graves”.

