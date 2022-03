Compartir

Linkedin Print

Autoridades y estudiantes de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) llevarán a cabo una visita a la extensión áulica de dicha unidad académica en la ciudad de Clorinda.

Al respecto, el CPN Gastón Ojeda, secretario de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria de la FAEN, comentó que “en dicha sede se lleva a cabo el dictado del primer y segundo año de la carrera Contador Público, y en este momento se está dictando el cursillo introductorio”.

“Por cuestiones de organización interna y disponibilidad de salones, en nuestra ciudad, dicho cursillo se está desarrollando en forma virtual mediante la plataforma zoom. En el caso de la ciudad de Clorinda, al no haber dicho inconveniente, se dicta en forma presencial. Este cursillo introductorio consta de tres módulos: Introducción a la Matemática, Lengua y Comunicación e Introducción a la Vida Universitaria”.

El CPN Ojeda agregó que “en el marco del cursillo y como parte del módulo Introducción a la Vida Universitaria, se va a realizar dicha visita oficial por parte de las principales autoridades de la facultad y del centro de estudiantes, que tendrá lugar el viernes 18 del corriente. Es una actividad de vinculación, y la idea es que los estudiantes no sólo conozcan a las autoridades, sino también a sus representantes. Además, la intención es que el centro de estudiantes tenga un espacio ameno para compartir con los alumnos”.

“Tenemos programado que la visita comience a las 15.30 hs., en la nueva sede de la extensión áulica, ubicada en el Polideportivo del municipio de la ciudad de Clorinda”, finalizó el funcionario.

Facundo Gaete, integrante del centro de estudiantes como representante de la Extensión Áulica de Clorinda, indicó: “El pasado viernes 11 de marzo, con el CPN Gastón Ojeda, secretario de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria de la FAEN, visitamos la Extensión que se encuentra en el polideportivo municipal para tener un acercamiento con los alumnos, ver en qué condiciones está todo y en qué podemos ayudarlos”.

“Además se dio una clase donde el CPN Ojeda explicó la materia ‘Introducción a la vida universitarita’ y por mi parte me presenté para que los chicos vean que hay una figura que se preocupa por ellos, que asume el compromiso y la responsabilidad de estar siempre”, agregó.

“El próximo viernes 18, de 15.30 a 17 horas, volveremos a Clorinda con la presidenta del centro, Carla Ibarra, y los demás chicos para compartir un momento con ellos, hacer una merienda y explicarles qué función cumple el centro de estudiantes dentro de la institución, ya que es una pieza fundamental en la Universidad”, informó.

Compartir

Linkedin Print