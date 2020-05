Autorizarán reuniones familiares de hasta diez personas en Mendoza

Compartir

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció que autorizará por decreto la realización de reuniones familiares los fines de semana y feriados, con un máximo de 10 personas en el ámbito de la provincia, en el marco del aislamiento social impuesto por la pandemia de coronavirus.

La medida regirá para quienes tengan vínculo directo como padres, hijos y hermanos, con restricciones de horario, y también se explicó desde la gobernación que se expondrán a multas a quienes no cumplan con las normas.

“Vamos a redactar un decreto que saldrá mañana (por este jueves), en el cual vamos a permitir las reuniones familiares pero bajo normas muy estrictas. Se podrán hacer los días sábados, domingos y feriados”, anunció el mandatario mendocino durante una recorrida por el sur provincial.

Añadió que “no se permitirán más de 10 personas» en esas reuniones.

«Queremos aliviar la angustia que tiene la familia de no poder juntarse. Se podrán hacer con familiares directos, padres, hijos y hermanos, el tope máximo de horario es las 23 horas y habrá fuertes multas para quienes no cumplan”, puntualizó.

Suárez también aclaró que “no se pueden hacer festejos ni reuniones con amigos», y remarcó que «esto es un premio a quienes han cumplido con las normas de la cuarentena”.

En ese sentido, indicó que funcionarán las líneas telefónicas “911 y 148 para que los vecinos hagan las denuncias correspondientes para que la policía intervenga de inmediato” en caso de violaciones a las normas.

“En la medida que veamos incumplimiento vamos a retroceder de inmediato en las medidas de flexibilización”, añadió el gobernador cuyano.