Avance judicial en un resonante caso de supuesto “abuso sexual y explotación de menores” en Formosa

La Dra. Natalia Verónica Taffetani, jueza interviniente en un caso de gran conmoción pública que involucraría “abuso sexual, lesiones psicológicas, promoción de la prostitución y tenencia de material de abuso sexual infantil”, brindó detalles sobre los primeros pasos de la investigación en una entrevista con el Grupo de Medios TVO.



La magistrada aclaró que su intervención se debe a la licencia de la fiscal original, lo que la colocó al frente de una causa «tan resonante».

La jueza Taffetani explicó que, siguiendo el procedimiento habitual en este tipo de casos, se procedió a un allanamiento y a la búsqueda de todo el material que pueda sustentar la «grave denuncia» de la víctima. «Lo que se hizo es lo que se hace en todos estos casos, proceder al allanamiento, a la búsqueda de todo el material que pueda dar sustento a la denuncia de esta chica», afirmó la jueza, señalando la prioridad de reunir pruebas para corroborar la situación y encontrar más elementos en el contexto.



La Dra. Taffetani confirmó que el requerimiento inicial de la fiscalía, y que fue avalado por el juez, apunta a los delitos de abuso sexual, lesiones psicológicas, promoción de la prostitución y tenencia de material de abuso sexual infantil. La jueza indicó que, por ahora, estos son los delitos que surgen de la primera información enviada por la policía, y que su estrategia es «pedir todo, pedir mucho y después ir descartando los delitos que no puedas sostener» para asegurar una investigación más concreta.



Implicaciones de la exposición en redes y detenciones



El caso ha ganado notoriedad por su amplia difusión en redes sociales, lo que, según la jueza, ha forzado a «apurar bastante los tiempos» de la investigación, impidiendo la realización de otras tareas que normalmente se harían en estas instancias. La Dra. Taffetani subrayó que la difusión del caso fue una decisión de la propia denunciante y no una filtración judicial, ya que los tribunales trabajan estos casos de manera reservada, priorizando la preservación de la víctima.

En cuanto a las novedades, la jueza confirmó que dos personas han sido detenidas: el principal acusado, cuya identidad ya circula en redes, y su actual pareja, una joven mayor de edad. Esta última detención se produjo a raíz del hallazgo de estupefacientes, específicamente blísters de pastillas.



Llamado a la comunidad: cómo denunciar y preservar pruebas



La Dra. Taffetani aprovechó la oportunidad para enfatizar la importancia de que la ciudadanía sepa cómo y dónde denunciar este tipo de delitos, y la relevancia de la reserva en el proceso. Hizo un llamado a la población a acercarse a las vías formales de denuncia, como la fiscalía o las dependencias policiales especializadas, para garantizar una investigación efectiva y la protección de las víctimas.



«No es que, como me lo han dicho personalmente, si no se exponen las redes no se investiga», aclaró la jueza. Explicó que, en muchos casos, los allanamientos son el resultado de «uno o hasta dos meses» de investigaciones previas, lo que permite reunir todas las pruebas sin alertar a los implicados. La exposición pública prematura, en cambio, «le está dando tiempo que destruya mucha evidencia».



La jueza destacó que existen recursos para las víctimas, como la Unidad de Atención a la Víctima (UADE), que brinda asistencia psicológica, y dependencias policiales como el Departamento de Policía Científica (en calle Junín) y el Departamento de Informaciones (detrás de la Comisaría Segunda), que atienden este tipo de denuncias las 24 horas, los 7 días de la semana.



«Es importante que la gente sepa, y también es importante que si hay personas que se consideran que son víctimas de este tipo de delitos, se acerquen a nosotros a formalizar las denuncias porque también los vamos a cuidar», concluyó la Dra. Taffetani, buscando desmitificar la idea de que la exposición en redes es la única vía para que los casos sean investigados.