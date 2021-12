Avanza a buen ritmo el paquete de obras de viviendas en toda la provincia

Compartir

El ingeniero Marcelo Ugelli, administrador del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), se refirió al avance de los programas de viviendas que se llevan adelante tanto en la ciudad de Formosa como en el interior provincial, destacando que en Formosa “hay en gestión actualmente más de 5.200 viviendas”.

En un primer término pormenorizó que, dentro de ese paquete, cerca de 2.000 unidades habitacionales están en construcción en el barrio La Nueva Formosa, donde “a medida que se avanza en los trabajos, se requiere del permanente aporte del Estado provincial en la contraparte de la provisión de la infraestructura”, indicó.

En tal sentido, citó por ejemplo, el hormigonado sobre la avenida Los Pumas hasta el riacho El Pucú, el alcantarillado, la accesibilidad del camino con ripio o los desagües, que “son realizados con fondos propios”.

Además, precisó que en esa urbanización planificada inicialmente sobre tres lotes rurales y medio, “está la disponibilidad para cumplir con el proyecto original que contempla un total de 5.400 viviendas. De hecho están conveniadas absolutamente todas las viviendas”.

“Es decir que en cada obra financiada por el Gobierno Nacional, hay un esfuerzo paralelo también del Gobierno de Formosa”, puso en relieve, agregando que esto mismo también ocurre con otros planes de mejoramiento de barrios.

Por su parte, en el interior también se avanza con las obras del programa “Casa Propia-Construir Futuro”, sostuvo el funcionario, quien detalló: “Hay proyectos presentados para 25 localidades, de los cuales tres etapas ya se licitaron por un total de 1.292 viviendas, acercándonos a las 1.600 que en principio se habían dicho, y hay también 1.600 más en proyectos. Es decir, 3.200 viviendas habilitadas en la modalidad urbana”.

A su vez, consignó que todo esto se puede afrontar “porque tenemos una provincia económicamente ordenada desde hace muchos años, con superávit fiscal”, lo que permite poder presupuestar la contraparte “de este impresionante paquete de obras públicas” que pone en marcha el Gobierno del presidente Alberto Fernández, resaltó categórico.

Equidad territorial

En cuanto al trabajo del IPV, relacionado con los proyectos de viviendas, dijo que, por un lado, cuando se habla de la equidad territorial que propone el gobernador Insfrán dentro del Modelo Formoseño; significa que “en vez de hacer un megaproyecto en la capital, se opta por hacer en distintas Comunas, lo que a su vez requiere todo un esfuerzo administrativo del equipo del Instituto”.

De ese modo, “cada uno de los Municipios de la provincia es parte de esta reactivación económica nacional junto con la respuesta que son las viviendas en cuanto a la solución habitacional para las familias”, remarcó a esta Agencia.

Es así que, en pos del crecimiento de Formosa, añadió que “los proyectos se pueden hacer realidad porque también hubo un trabajo, a partir de la orden del Gobernador, con cada uno de los intendentes que hicieron las reservas de suelo correspondiente; algo que también en la capital se tiene con lotes disponibles del Instituto”.

Nuevos sorteos

En otro orden, en cuanto a futuros sorteos de viviendas, adelantó Ugelli que se está trabajando en los cierres administrativos, “para próximamente hacer un nuevo ciclo de llamado de inscripción de postulantes nuevos, que después de la consolidación de los datos de esos postulantes, poder trabajar en un sorteo”.

A ello también se debe sumar “el ritmo en el avance de los diferentes y múltiples frentes de obras que se llevan adelante, para de ese modo ir disponiendo de más cupos”.

Guadalupe Florece

Por otro lado, en lo que respecta al programa Guadalupe Florece que se lleva a cabo en el barrio capitalino del mismo nombre, dijo que el mismo tiene “un grado de avance muy importante”, más allá de que “hay muchas obras que no se visualizan al ser bajo tierra, pero que igualmente los vecinos ya lo están disfrutando en cuanto a la solución”.

En ese camino de ir solucionando los problemas estructurales, puntualizó que hoy en las dos terceras partes del barrio ya están funcionando las nuevas cloacas, lo mismo que la red de agua nueva.

No obstante, aclaró que en el caso de las cañerías de agua al ser distintas, “hasta que no se complete la tercera parte que falta de una manzana, no se podrá hacer uso de ella”.

Además, también se hicieron otras numerosas intervenciones como la regulación de espacios públicos, reordenando y recuperando lugares que eran utilizados como viviendas, garitas, depósitos etcétera. “En ese aspecto, ya se ha trasladado a más de 30 familias que vivían en espacios públicos”, recordó y aclaró que la gente que estaba ocupando mal esos espacios, “se les dio también una solución de acuerdo a sus posibilidades”.

“Al igual que se recuperaron 28 escaleras, se entregaron 24 locales comerciales nuevos junto con los sanitarios, que incluye para las personas con discapacidad, el vestidor que se solicita para aquellos rubros específicos”, enumeró.

Y apreció que todas estas acciones, “son para mejorar la calidad de vida y del trabajo que se desarrollan del barrio”, mencionando también el plan de mejoramiento que se realiza en la intersección de la calle Antártida Argentina, entre la avenida Néstor Kirchner y Corrientes, donde se hará un corredor especial con varios servicios ubicado frente al estadio Cincuentenario, “que proveerá gastronomía, juegos, entre otros, tanto a los vecinos de la zona como a todo el Circuito 3 de la ciudad”, concluyó.

