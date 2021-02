Avanza debate de Ganancias para beneficiar a un millón de empleados

Compartir

La Cámara de Diputados avanzará la próxima semana con el debate del proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias, que tiene como objeto que mas de un millón de trabajadores no paguen ese tributo, y que el oficialismo quiere aprobar en la primera quincena de marzo.

El Frente de Todos (FdT) comenzará en los próximos días a definir el cronograma de trabajo en comisión, luego de que el Gobierno nacional habilitó esta semana el tratamiento en las sesiones extraordinarias, donde solo se analizan los proyectos del Poder Ejecutivo.

La autorización para debatir es una nueva señal del presidente Alberto Fernández en favor del proyecto que busca aliviar la carga fiscal sobre casi 1.300.000 asalariados y que esos recursos se destinen al mercado interno.

Además, se estima que el Jefe de Estado se referirá a este proyecto en su mensaje de apertura de sesiones ordinarias que se realizará el lunes 1 de marzo al mediodía en el recinto de la Cámara de Diputados.

La iniciativa presentada por el oficialismo fue redactada por el presidente de la Cámara. Sergio Massa, y fue confirmada por la mayoría de los legisladores del FdT, y de los interbloques opositores Federal, y Unidad Federal para el Desarrollo, y la bancada Acción Federal.

También respaldan la propuesta de reforma del Impuesto a las Ganancias Juntos por el Cambio y Consenso Federal, que piden ampliar esos beneficios a los trabajadores autónomos.

Mientras se define la citación a la comisión de Presupuesto, Massa tiene previsto reunirse este lunes con el diputado del FdT Facundo Moyano, que presentará un proyecto para que se eximan del Impuesto a las Ganancias las horas extras, los viáticos, y el aguinaldo, según señalaron voceros cercanos al sindicalista.

Fuentes del bloque del Frente de Todos -conducido por Máximo Kirchner- señalaron que en los primeros días de la semana definirán si hacen miércoles o jueves, o bien en los primeros días de marzo, la primera reunión informativa de la Comisión de Presupuesto, conducida por Carlos Heller (FdT), donde invitarán a exponer el ministro de Economía, Martín Guzmán, y a la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont.

Allí los funcionarios opinarán sobre el proyecto que modifica el articulo 30 para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos.

De esta manera, a los trabajadores que cobren hasta 124 mil pesos netos de sueldo no se les descontará el impuesto.

Esta medida beneficiará a 1.267.000 personas del total de 2 millones de asalariados registrados que hoy pagan ese tributo, según estimaron los autores del proyecto.

También se referirán a otro punto vinculado con la clase pasiva donde se determina que los jubilados que perciban hasta ocho jubilaciones mínimas quedarán exentos del pago de Ganancias.

Otro punto de la iniciativa que será motivo de debate es el artículo que establece que aquellos que cobren hasta 173 mil pesos brutos también tendrán menores descuentos que en la actualidad, y los montos serán definidos por el Poder Ejecutivo.

