Avanza el caso contra CFK por cobro de un plus millonario en su pensión de privilegio

El fiscal Gerardo Pollicita quiere escuchar a los funcionarios de la ANSeS que habilitaron el pago extra por vivir en «zona austral», aunque la ex vice residió siempre en Capital Federal.

La fiscalía de Gerardo Pollicita realizará otra ronda de declaraciones testimoniales en el marco de la causa que investiga el plus por zona austral, de unos 6 millones pesos, que cobraba Cristina Kirchner en su pensión graciable mientras residía en Capital Federal.

El avance en este expediente ocurre mientras en el fuero de la Seguridad Social la ex vicepresidenta reclamó la restitución de la doble pensión de privilegio que ronda los 22 millones de pesos, sosteniendo que no cuenta con “otro ingreso para su subsistencia”.

Después de tomar las primeras testimoniales a integrantes de la ANSeS para conocer más detalles respecto a la denuncia que se radicó por los presuntos delitos de administración fraudulenta, estafa y falsedad ideológica, Pollicita inicia una segunda ronda de declaraciones concentradas en aquellas personas que firmaron el trámite que habilitó a la ex vicepresidenta a percibir el plus por zona austral.

En torno a la pensión extraordinaria que percibía Cristina por haber ejercido la presidencia de la Nación y la correspondiente al su marido, Néstor Kirchner, hay dos discusiones judiciales. En el fuero de la Seguridad Social una medida cautelar interpuesta por la defensa de la ex vice, con la que exige volver a percibir las dos jubilaciones.

En simultáneo ,en Comodoro Py tramita la denuncia que formuló la ANSeS acusando a Cristina Kirchner por haber percibido cerca de seis millones de pesos en concepto de «zona austral» mientras su residencia se encontraba en Capital Federal.

La ex mandataria insiste en que mantiene su domicilio en Río Gallegos, adonde viaja para votar.

Cuando la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado atribuido a la ex mandataria en la causa Vialidad, el gobierno le quitó la pensión graciable que percibía, junto a la que se le abonaba como viuda de Néstor Kirchner.

Según los números oficiales, la cifra percibida por mes en concepto de las dos jubilaciones de privilegio ascendía a 21.827.624 pesos. Cristina dejó de cobrarlos en diciembre.

Además, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, denunció a la ex presidenta por «presunta estafa, defraudación al Estado y falsedad ideológica», por haber cobrado la Bonificación por Zona Austral en sus dos beneficios previsionales cuando es «de público conocimiento su residencia en CABA».

Para avanzar en la clarificación de los hechos, con la investigación delegada en su fiscalía, Gerardo Pollicita realizó una primera ronda de declaraciones testimoniales y se encontró con la misma respuesta: esos funcionarios “delegaron el trámite” en subalternos.

Por ese motivo, ahora citó a declarar como testigo a Cristian Villani, el director de Gestión Administrativa y Técnica dependiente de del Área de Diseño de Normas y Procesos de la ANSeS. Deberá presentarse en Comodoro Py el 23 de abril.

El objetivo es pedirle precisiones respecto a la normativa aplicable a los trámites otorgados mediante la Ley 24.018, que regula los beneficios que se conceden por residir en zona austral.

El 24 de abril deberá presentarse María Alejandra Bergamaschi, ex directora de la Dirección General de Normas y Procesos de la ANSeS.

Su citación también está vinculada a todos los trámites internos que posibilitaron a Cristina Kirchner percibir cerca de seis millones de pesos en concepto de zona austral.

Junto con estas testimoniales, el representante del Ministerio Público Fiscal, impulsó una batería de medidas que incluye un pedido de documentación al Ministerio de Capital Humano.

Entre un conjunto de normativa, se pidió un detalle respecto a cómo se componía durante los años 2015-2017 la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del ex Ministerio de Desarrollo Social, con las distintas áreas y funcionarios que las integraron.

¿Qué busca saber la fiscalía? Saber quiénes intervenían en la asignación, control y pago de jubilaciones o pensiones de ex presidentes.

Recientemente la justicia federal aceptó a la ANSES como querellante en esta causa.