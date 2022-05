Avanza el jury contra la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche: se presentó el primer voto

Compartir

“No recibimos ninguna orden, de la Corte ni de ningún tribunal, para parar”, dijo a LA NACION uno de los jurados; la acusada sostiene que el gobierno de Entre Ríos está detrás de la maniobra para echarla y garantizarse impunidad

El juicio político contra la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, avanza a pesar del fallo de la Corte que sostuvo que había un planteo de ella sin resolver: el primero de los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento presentó este viernes su voto y, según fuentes que siguen de cerca el proceso, habría pedido la destitución de Goyeneche.

Los miembros del tribunal son siete. De acuerdo con el orden asignado, la siguiente en votar será Verónica Mulone (representante de los abogados), que anoche les adelantó a sus colegas que tiene previsto presentar su voto el martes próximo.

El que se presentó ayer a la mañana es el del juez Juan Smaldone. Este magistrado, uno de los representantes del Superior Tribunal entrerriano en el jury, había sido recusado por Goyeneche, pero su planteo no prosperó. El argumento de aquella recusación fue que no estaba garantizada la imparcialidad de Smaldone porque Goyeneche intervino en una causa donde la fiscalía imputó a su hijo Guillermo Smaldone, exministro de Trabajo del gobierno de Sergio Urribarri, que lo eligió además para que presidiera el Tribunal de Cuentas de la provincia.

Mulone, el próximo voto, le dio la razón a Goyeneche cuando cuestionó que su acusación la llevara adelante un fiscal “ad hoc”, pero en aquel momento quedó en minoría. Después de Mulone, será el turno de votar de los otros cinco. Los primeros votos suelen demorar más que los últimos.

El miércoles pasado, Goyeneche les había pedido a los jurados que no avanzaran. Argumentó que si lo hacían después del fallo de la Corte del martes, lo que decidieran sería nulo. Lo que dijo la Corte es que el Superior Tribunal de la provincia debe contestarle a Goyeneche si quien oficia de acusador en su jury está bien nombrado o no; si la corte entrerriana le diera la razón, el juicio se caería.

“Ni la Corte Suprema ni los tribunales que intervinieron aquí ordenaron frenar el proceso”, dijo a LA NACION uno de los jurados que todavía no votaron, el juez del Superior Tribunal Daniel Omar Carubia. “La causa Goyeneche está a despacho de los jurados y se está votando. Si el fallo del amparo de Goyeneche es exitoso, se anulará el trámite del jury”, añadió el juez, que confirmó que “el martes estaría el segundo voto” y antes del 31 de mayo, la sentencia.

Según este magistrado, lo que corresponde es que el jury avance y si después le dan la razón a Goyechene y resulta que el proceso no respetó sus garantías, la eventual sentencia de destitución quedaría sin efecto.

0Los miembros del jury avanzan contrarreloj: a fin de mes se vence el plazo de seis meses que tienen para juzgar a Goyeneche. Si para entonces no dictaron un fallo, ella, que está suspendida, deberá ser repuesta en su cargo de procuradora adjunta y fiscal anticorrupción.

La reunión del viernes

El viernes por la noche, los miembros del jury fueron convocados por su presidenta, Mulone, para analizar los efectos del fallo de la Corte. Se reunieron a las 19:30 y decidieron seguir adelante.

“Me resulta sumamente sorprendente que pasen por alto una decisión de la Corte si es que van a resolver sin tener resuelto el amparo”, dijo Goyeneche a LA NACION.

Y afirmó: “Creo que es todo parte de la misma maniobra para descabezar al Ministerio Público Fiscal [junto con Goyeneche fue denunciado su jefe, el procurador, pero el Tribunal de Enjuiciamiento no avanzó contra él porque corresponde que lo juzgue la Legislatura]. El objetivo es garantizar la impunidad a quienes están siendo investigados ayer y a eventuales investigados. El gobierno provincial está trabajando en esto”.

Goyeneche explicó que la prueba del interés del gobierno provincial es la presentación que hizo ayer el Fiscal de Estado para recusar a uno de los integrantes del Superior Tribunal, Bernardo Salduna, con el objetivo de que no votara en el amparo que la Corte Suprema le ordenó tratar. “Recusaron al único que había votado por que me concedieran el recurso extraordinario para llegar a la Corte”, dijo Goyeneche.

El Superior Tribunal de Entre Ríos debe resolver ahora el amparo presentado por la fiscal. Eso fue lo que le ordenó la Corte cuando ella fue “en queja”. Pero antes debe definir qué jueces intervendrán. Es probable, estiman en Paraná, que el veredicto del jury llegue antes que el fallo del amparo.

