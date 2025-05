Avanza el retorno de familias evacuadas en Palo Santo y continúa la asistencia en Pirané

Durante una nueva reunión del Comando de Emergencia este viernes 30, se confirmó que en la localidad de Palo Santo ya no se registran barrios anegados, a excepción de sectores puntuales en los barrios Los Cocos y Ruta 81.

Como parte del operativo de seguimiento, se realizaron visitas a los Centros de Evacuados ubicados en la EPEP Nº 517, EPEP Nº 376 y la Casa de la Solidaridad, con el objetivo de dialogar con las familias evacuadas, conocer sus necesidades y facilitar su regreso a los hogares.

Según se informó, en la mayoría de los casos no existen impedimentos reales para el retorno, por lo que se trabajó en acciones de concientización y acompañamiento. Como resultado, varias familias comenzaron a regresar a sus viviendas, con el respaldo y la asistencia del Ministerio de la Comunidad.

Actualmente, tanto la EPEP Nº 517 como la EPEP Nº 376 ya no albergan personas evacuadas y se encuentran en condiciones de retomar las clases presenciales a partir del lunes 2 de junio.

En cuanto a la Casa de la Solidaridad, egresaron cinco familias y permanecen dos, que suman un total de 12 personas. En el predio del Ferrocarril se alojan aún dos familias (siete personas), mientras que en el Predio Municipal continúa un matrimonio proveniente del barrio Los Cocos, que será reubicado el próximo lunes.

En total, cinco familias permanecen en centros de evacuación, lo que representa 21 personas.

Por otra parte, 13 familias que retornaron a sus hogares recibieron asistencia con alimentos, frazadas, kits de limpieza (lavandina, jabón, repelente), indumentaria y calzado. Además, se entregaron materiales de reparación —como chapas de cartón, hules y maderas— a cuatro familias cuyas viviendas resultaron dañadas. Esta acción se realizó en articulación con Defensa Civil.

Continúa la asistencia en Pirané

En Pirané, equipos gubernamentales recorrieron los barrios ubicados fuera del anillo de contención, entre ellos Obrero, Lagunita, Evita, San Antonio, 20 de Junio, Caacupeí y Progreso. Se observa un descenso del nivel del agua, lo que permitió el retorno paulatino de algunas familias a sus hogares.

En este contexto, se realizó un tercer refuerzo alimentario, con la entrega de bolsas de mercadería, además de frazadas para las familias afectadas. También se distribuyeron alimentos para las ollas comunitarias de los sectores ladrilleros Caacupeí y Progreso-Malvinas, con provisiones para una semana.

En el Centro de Evacuados EPEP Nº 6 permanecen cuatro familias, 20 personas, de las cuales 10 son menores de edad. Estas familias no pueden regresar aún a sus viviendas debido a que el agua no ha descendido en sus unidades habitacionales.

Además, se realizó una visita social de seguimiento a una persona con discapacidad que recibió atención directa con medicamentos, frazadas y alimentos, debido a su situación de vulnerabilidad.

Por último, la Municipalidad de Pirané reportó un incendio en una vivienda, hecho que fue constatado en territorio por un equipo del Ministerio de la Comunidad, que ya trabaja en la asistencia al grupo familiar afectado.