Avanza el trabajo para la implementación de la extensión horaria en las escuelas

El ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Luis Basterra, afirmó que se continúa trabajando en la implementación de la extensión horaria en las escuelas primarias. En el mes de agosto se realizará una prueba en un número reducido de establecimientos educativos, para llegar a fin de año con la totalidad de los mismos.

“Estamos en pleno diálogo tanto con los equipos técnicos como con los de conducción de todo el sistema de educación primaria, además de los sindicatos, para ajustar y que no haya fallas en una idea que es realmente transformadora”, explicó.

Refirió en ese sentido que el objetivo “es ir avanzando hacia lo que nos propone la Ley de Educación, que es llegar en algún momento a la jornada extendida, en vía a la jornada completa”.

“Esto tiene un componente de gestión administrativa, dado que tienen que ajustarse los ingresos de los docentes, los horarios de dictado de clases, los ajustes dentro de lo que son los planes curriculares y está en proceso”, precisó el funcionario según testimonios recabados por esta Agencia.

Y remarcó que “nuestra aspiración es a que lleguemos a fin de año con todas las escuelas primarias ya con la jornada extendida de cinco horas”, recordando que en la actualidad “tenemos 4.15 horas”.

“Llevarla a cinco horas significan 45 minutos más, lo cual es aproximadamente un 17% más de tiempo en las aulas que van a tener nuestros niños y niñas”, subrayó el ministro Basterra, apuntando que ello “debe ser traducido en un ingreso adicional a lo que es hasta este momento para el maestro de grado”.

“Estamos confiados en que progresivamente vamos a hacer una prueba en el mes de agosto, pero que entre septiembre y octubre logremos el objetivo de que todas las escuelas tengan como mínimo cinco horas de dictado de clases”, subrayó.

Sobre la prueba inicial, esclareció diciendo que “va a ser un número importante (de escuelas), pero no todas, porque seguramente vamos a tener que corregir alguna instrumentación”, de manera que “es preferible hacerlo con un núcleo más reducido y no a todo el sistema”.

Es así que “vamos a ir haciendo esta progresión muy cuidadosamente para alcanzar el objetivo”, completó.

