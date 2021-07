Avanza la campaña para completar vacunación contra el coronavirus y llegar a menores

Compartir

La campaña nacional de inmunización contra el coronavirus avanzaba con operativos para intensificar el proceso que ya tiene a más del 60 por ciento de la población de las provincias vacunada con al menos una dosis, el lanzamiento de vacuna libre para franjas etarias cada vez más jóvenes, inscripción desde los 18 años y registro preventivos para menores de edad desde los 12 que presenten comorbilidades.

Según un reciente informe del Ministerio de Salud de la Nación, el ritmo de aplicación de vacunas llegó a las “2.300.000 dosis en las últimas tres semanas” y “el 70% de las personas mayores de 20 años ya cuenta con una dosis”, mientras “el 54% de los mayores de 70 años completó su esquema” contra el coronavirus.

De acuerdo con el relevamiento realizado en las 24 jurisdicciones argentinas, las provincias que mayor índice de vacunación presentaron fueron San Luis, La Rioja y La Pampa, con alrededor del 70 por ciento de su población vacunada, mientras en el territorio bonaerense el porcentaje llegaba al 67,02%.

A estas cifras, se sumó el arribo incesante de vacunas de distintos laboratorios de Rusia, China, Estados Unidos, México e India al punto que más de 38 millones de dosis circulaban por el país destinadas a su aplicación inmediata.

En Buenos Aires, desde hoy los mayores de 30 años pueden recibir la primera dosis de la vacuna sin turno previo en 400 postas sanitarias con la sola presentación del DNI.

El gobernador Axel Kicillof anunció que se abrió la inscripción para adolescentes de entre 13 y 17 años “particularmente los que tienen comorbilidades” y recordó que ya “disponemos en la República Argentina de dos vacunas candidatas para menores de 18 años pero todavía no están aprobadas; son Moderna y Sinopharm, que ya se está aplicando en su país de origen a menores de 18 años, pero no está aprobada por la Anmat”.

Además, señaló a una televisora de Pigüé que “la vacuna permite ir volviendo a una normalidad. Obviamente que falta pero sobre esa base hay mucha esperanza, mucha voluntad y muchas ganas”.

En el caso de Santa Fe, el secretario de Salud, Jorge Prieto, explicó hoy que con la remesa de más de 42 mil dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V que se recibió ayer se va a alcanzar a todos aquellos que recibieron la primera dosis entre el 6 y el 7 de abril y días anteriores.

Prieto aclaró que están siguiendo el orden de vacunación y no el de edad, ya que “lo importante es tratar de cumplir con los plazos y que nos pasemos lo menos posible respecto de la primera dosis”.

Debido a que en el centro cultural “La esquina encendida” se vacunaba hoy a más de 2.000 personas mayores de 75 años, la mitad de los puestos de inmunización recibía a quienes pueden deambular y el resto fue dispuesto en la calle para quienes son trasladados en automóvil.

De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud de Santa Fe, el distrito recibió desde la Nación un total de 2.391.800 vacunas, de las cuales se utilizaron hasta ayer 2.255.699, lo que representa el 94,31%.

En Neuquén comenzó hoy la vacunación “libre, voluntaria y abierta para los que tienen domicilio en la provincia”, informó el gobernador Omar Gutiérrez en conferencia de prensa, y agregó que este proceso permitirá “avanzar más rápidamente en constituir la inmunidad y ahorrar tiempo a todo el equipo que está afectado esperando que llegue la persona para vacunarla”.

Todos los ciudadanos neuquinos podrán vacunarse contra el coronavirus en cualquier localidad de la provincia acreditando domicilio en el territorio provincial y previa inscripción en el registro del Ministerio de Salud.

Gutiérrez anunció que, a partir de ayer, se habilitó la inscripción para todos aquellos menores de edad, comprendidos entre los 12 y los 17 años, que tengan alguna comorbilidad o discapacidad, “para anticipar el trabajo de cuál es el volumen y la distribución de nuestros adolescentes”.

El mandatario provincial manifestó que la apertura del cine Español, en la capital provincial, como centro de vacunación “es un éxito”, y aseguró que “vamos a ir incorporando nuevos puntos de vacunación”.

Indicó que “en los próximos días llegaremos al 60% del total del pueblo de Neuquén vacunado con la primera dosis”, y detalló que “de 60 años para arriba están vacunados el 97% de los ciudadanos, mientras que de 29 a 59 años hemos vacunado al 86% y de 18 a 28 al 64%”.

El Ministerio de Salud de Catamarca informó que durante la campaña fueron vacunadas 194.916 personas.

La ministra de Salud, Claudia Palladino, resaltó que “los nodos de vacunación están avanzando muy rápido, se incorporaron nuevos y trabajan sábados, domingos y feriados incansablemente”.

Las autoridades sanitarias de la provincia comenzaron ayer a diseñar la logística necesaria para vacunar contra el coronavirus a la población de entre 12 y 17 años con patologías de riesgo.

Al respecto, la ministra Palladino dijo que hubo reuniones con funcionarios de Nación para planificar acciones y “estamos pensando estrategias para recibir vacunas autorizadas para menores y distribuirlas rápidamente”.

