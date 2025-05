Avanza la negociación por aranceles con EEUU: requisitos, reformas y las ventajas de la Argentina

«Las negociaciones entre Estados Unidos y la Argentina están avanzadas», confirmó Marcelo Elizondo, Chairman de ICCArgentina, en diálogo con Alejandro Díaz, titular de la Cámara de Comercio Argentina Estados Unidos (AmCham) a través de X, en un contexto donde el sector empresario mide el impacto de los aranceles de Donald Trump en la competitividad.

En un escenario marcado por los ruidos en el comercio global y reestructuraciones locales, el especialista fue optimista sobre el rumbo de un acuerdo bilateral aunque aclaró que «quizás no se logré todo lo que Estados Unidos quiere de la Argentina de un día para otro».

El diálogo no sólo está aceitado con la Argentina que recibió la vista de «muchos funcionarios» del gabinete trumpista, lo que demuestra «un interés especial», según confirmó Elizondo, sino con cerca de 70 países, en busca de lograr condiciones «más beneficiosas».

Por eso, el analista en comercio internacional, marcó que los 90 días de tregua que fijo la administración de Trump «no alcanzan» dado que se negocian «muchas más cosas».

Entre ellas, mencionó desde la relación geoestratégica con China hasta condiciones impositivas para el ingreso de productos a otros países y la participación de otros eslabones en las cadenas de valor. «No son tratados de comercio tradicionales», señaló y aseguró que seguramente ese plazo «se postergará».

El especialista no precisó un único objetivo de Donald Trump con la imposición de aranceles que volvió a despertar la guerra comercial entre las potencias del mundo pero explicó que, además de la búsqueda de mejores condiciones para las empresas locales, «en los últimos movimientos se avanza con negociaciones con muchos países para poner a EE.UU. bajo un marco diferente y no una cerrazón absoluta con un proteccionismo desmedido».

Aun así, marcó que los cambios con «subas, bajas, postergaciones, elevaciones» están generando confusión de cara junio cuando se vence el plazo para el inicio de las nuevas tarifas.

Negociación bilateral

En plena negociación bilateral por la imposición del arancel del 10% que la administración de Trump aplicó a las exportaciones argentinas, el gobierno estadounidense dio a conocer un documento con sus principales reclamos para destrabar la relación comercial.

Se trata del informe anual sobre Barreras al Comercio Exterior, elaborado por la Oficina del Representante de Comercio (USTR), donde Washington enumera los obstáculos que, a su criterio, dificultan el comercio y las inversiones con la Argentina.

En ese sentido, Elizondo destacó que «hay un interés especial» por la Argentina. «Lo que pide EE.UU. le haría bien a la Argentina», dijo y resumió, entre los principales requisitos: reducir la economía en negro; bajar impuestos distorsivos; respetar la propiedad intelectual, abrir más la economía bajando aranceles, reforma impositiva que aliente más el funcionamiento de empresas internacionales.

Además del impacto económico, según el ejecutivo de ICC, el acuerdo sería «simbólicamente importante»; representaría un «gran aliciente» a las inversiones de Estados Unidos, repasó y estimó que «podrían multiplicarse». En cambio, si el acuerdo no prospera, en el peor escenario, el consultor, advirtió que se encarecerían las exportaciones. «Argentina exporta productos que van a ser afectados por aranceles si no hay un acuerdo», lo que implicaría asumir costos más altos, reducir utilidades y ganancia hasta perder porción de mercados.

El mercado norteamericano, históricamente, es el segundo en importancia para la Argentina, detrás de Brasil resaltó Elizondo y mencionó entre los sectores que pueden estar afectados por los aranceles desde manufacturas industriales, petroquímica, industria energética hasta algunos alimentos elaborados.

En sentido positivo, rescató la flexibilización arancelaria de 50 productos en el marco del Mercosur que se asocia a un posible acuerdo con Estados Unidos. «Si se confirma, representa entre el 60 y 70 por ciento del comercio con EE.UU», enfatizó.

Por último, describió que los cambios globales están generando «fraccionamiento» en el mundo y se enfocó en las ventajas de asociarse a Estados Unidos. «La Argentina podría mejorar su participación en cadenas de valor en alianzas con firmas norteamericanas».

Ese trabajo puede dar como resultado asociaciones que le den a las firmas locales escala global y generen oportunidades en terceros mercados, proyectó.

Además de las reformas domesticas como la estabilidad macroeconómica, cambiaria y de precios; laboral e impositiva, otros puntos por revisar son «fronteras afuera», reflejó y apunto al acuerdo con la Unión Europea para incrementar el libre comercio.

«Para introducir el portfolio de la Argentina al mundo se requiere competitividad», agregó Díaz y destacó el impulso que puede generar el sector privado «si se estabiliza la economía y se encarrila un proceso de competitividad abierto».

A modo de cierre, el Elizondo indicó que los tres ejes para que la Argentina progrese y se genere riqueza es estabilizar la macroeconomía, abrir mercados y atraer inversión privada con incorporación de tecnología y alianzas internacionales para lograr escala global.