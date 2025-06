Avanza obra civil de planta de extractos vegetales radicada en el Parque Industrial

Se realizó este martes 3 una recorrida por las instalaciones de la nueva planta de la empresa Unitán en el Parque Industrial de la Capital.

Participaron de la actividad el subsecretario de Desarrollo Económico Horacio Cosenza, el director del Parque Industrial Guillermo Escobar, el gerente de Relaciones Institucionales y Asuntos Legales de la firma Unitán, Antonio Gil, entre otros.

Se trata de la obra civil de una nueva planta de fabricación de extractos vegetales que cuenta con una inversión superior a los dos millones doscientos mil dólares, según indicó la empresa. Podría inaugurarse en abril del año próximo.

“Vamos a desarrollar productos que no se hacen ni en la provincia, ni en la región, extractos vegetales, usando materia prima e incluso desperdicios” anticipó Gil.

En cuanto a la mano de obra, calculó que trabajarán en forma directa unos veinte obreros en esta planta industrial, que desarrollará sus primeras pruebas próximamente con ensayos con cáscaras de pomelo. “Vamos a trabajar con palo santo, cáscara de cebolla, olivo, yerba mate, es decir, vamos a priorizar la materia prima local” precisó.

Dijo además que un equipo de técnicos químicos egresados de las escuelas de Formosa ya viene trabajando y desarrollando en la planta piloto varios de los productos que en la planta se desarrollarán a nivel industrial.

En cuanto al destino de los productos, señaló que se utilizan en colorantes textiles, que ya obtuvieron muy buena aceptación en los cursos internacionales de los que participaron. “Tenemos que cumplir etapas, llevamos diez años trabajando a nivel piloto con este tema, no es que empezamos antes de ayer. Sabemos que son productos buenos que saldrán de esta planta, que los venderemos tanto a nivel local, como internacional” agregó.

Al explicar sobre la inversión que realiza la firma, señaló que “tuvimos muy buen apoyo y consideramos que acá tenemos la materia prima que vamos a utilizar para esta planta”.

Por su parte, el director del Parque Industrial y candidato a diputado provincial por el Frente de la Victoria, Guillermo Escobar señaló que se trata de un proyecto que lleva su tiempo de trabajo, y que esta semana se colocaron las bases fundamentales de la nave industrial.

“Es una inversión de prácticamente 2.200.000 dólares que hace la empresa Unitán y va a tener obviamente más mano de obra, producción y la posibilidad de que estos productos no se comercialicen solo en el país, sino en el ámbito internacional” detalló.

Subrayó que las acciones que emprende el Gobierno provincial favorecen la radicación de empresas en el Parque Industrial, destacando la presencia además de Cloronor, que también amplía sus instalaciones.

“Eso marca a las luces el proyecto y el modelo de provincia al que queremos llegar. En un contexto económico nacional difícil, aquí se habla de inversión, de industria” enfatizó.

En este marco, cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de frenar el avance del tendido de gas natural hacia las provincias, reafirmando la necesidad de este insumo para la radicación de más empresas.