Avanza proceso de extradición a EEUU del presunto narco Fred Machado

El empresario argentino de la aviación investigado en Estados Unidos por sospechas de narcotráfico, lavado de activos y estafa, Federico “Fred” Machado, fue trasladado este domingo por la Policía Federal Argentina desde Viedma a Buenos Aires.

Se trata de un paso más en el camino de su extradición, pedida por la Justicia estadounidense en 2021 para juzgarlo allí pero concedida recién el pasado 14 de octubre por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y firmada por el Poder Ejecutivo ese mismo día. Se estima que el próximo 5 de noviembre Machado viajaría al país donde se someterá a un juicio en Texas en un proceso que ya condenó a una de sus socias a 16 años de prisión y a otra, a cinco.

Machado, de 57 años, estaba detenido con prisión domiciliaria desde 2021, cuando fue atrapado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto de Neuquén tras el pedido de Estados Unidos y una circular de Interpol.

El 7 de octubre pasado fue trasladado a una delegación de la Policía Federal en Viedma y, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, esperará privado de su libertad en la Superintendencia de Investigaciones Federales, en Ciudad de Buenos Aires, hasta el momento de la extradición.

Tras casi cuatro años fuera del radar de la opinión pública la suerte de Machado cambió hace unos meses cuando el dirigente peronista Juan Grabois denunció ante la Justicia el aporte irregular de dinero para la campaña electoral del libertario José Luis Espert en 2019.