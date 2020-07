Avanzan en señalizar pistas de skate para que se respete el espacio que es “exclusivo” del deporte

Compartir

Linkedin Print

El Subsecretario de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad, José Delguy, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló ante los hechos que siguen ocurriendo en las pistas de skate de la ciudad donde adultos y niños copan ciertos sectores que están destinados exclusivamente al deporte extremo, generando cruces verbales y tensas discusiones sobre si es correcto permanecer o no allí. Ante este escenario contó que están avanzando en la realización de cartelería para seguir colocando en las distintas pistas de la ciudad con el fin de que la gente comprenda y respete el espacio.

Cabe señalar que hace un tiempo se viralizó un video grabado en la pista de la Plaza San Martín donde una mujer insultaba a un joven patinador que casi choca a su pequeño hijo que jugaba en las rampas destinadas al deporte. Desde ese momento la polémica quedó instalada, pero ya se informó en diversas ocasiones que no es lugar para que los niños jueguen.

“Si hay algo que venimos trabajando es en tomar como una política de Estado el deporte en sí, si bien hemos reformado y mejorado la skatepark San Fran, es una situación bastante compleja que venimos trabajando desde febrero de este año donde nos hemos acercado a los chicos que practican esta disciplina que es el skate donde se usa una patineta y tanto las bicicletas con las que realizan las acrobacias como los rollers también usan esta pista. Los mismos chicos nos manifestaban que tanto en la Plaza San Martín como en el Paraíso de los Niños habían tenido estas situaciones de insultos, ante esto la Municipalidad determinó un espacio puntual para el desarrollo de esa disciplina con lo cual nosotros estamos a favor de que esa pista se mantenga para el uso de todos los chicos que desarrollan el deporte”, comenzó explicando.

“Ante este tipo de situaciones que van trascendiendo y generando mayor conflicto, más en este escenario donde salen a recrearse los fines de semana, en el skatepark San Fran muchas familias van y se sientan sobre las rampas, se ponen a tomar mate, tereré, llevan a sus hijos muy chicos a usar esa pista generando un perjuicio para aquellos que desarrollan el skate, roller o la bicicleta. En función de ello queremos ir trabajando con los chicos, señalizar las distintas pistas para que el uso sea exclusivo para los skaters y que las personas que quieran llevar sus chicos a disfrutar puedan hacerlo pero en otro espacio”, explicó.

“En primera instancia nos hemos puesto en contacto con los chicos que desarrollan la disciplina, justo con la pandemia no pudimos avanzar en los trabajos que teníamos pensados, ya hemos hablado con el sector de Obras y Servicios Públicos, con la gente de Obras Privadas también para colocar cartelería, señaléticas y que la gente sepa que es un espacio exclusivo para desarrollar la disciplina y a su vez tomar todos los recaudos necesarios, es un deporte extremo y necesitan distintos elementos para que no se dañen, también estamos en comunicación con el área de la Municipalidad de Prevención y Emergencia, la idea es estos fines de semana donde mucha gente sale a compartir un espacio poder ir concientizando a la gente, incluso hemos hablado con la Policía para que acompañe y no siga sucediendo esta situación”, manifestó Delguy.

Asimismo contó que “incluso el intendente Jofré manifestaba que para el desarrollo de los chicos es necesario armar un espacio ya sea una plaza o juegos didácticos para que los chicos puedan estar en esa zona, en un tiempo no muy lejano vamos a empezar a ejecutar una obra relacionada a una plaza cerca de la pista del barrio San Francisco”.

Reconoció además que “lo que es la conducción del Consejo de coronavirus no determinó el desarrollo de una actividad puntual como es el skate, pero el problema sucede de igual manera porque están yendo a desarrollar la disciplina en una pista que es exclusiva de skate. Lo que determina el Consejo es poder salir a recrearse a través del uso de la bicicleta y lo que es la caminata y demás, hemos acercado un pedido de información en función a la disciplina del sklate pero no obstante a ello, aprobado o no, el problema está y uno no puede dejar de hacer caso omiso a la situación, si uno permite que siga habiendo este tipo de problemas, en poco tiempo vamos a estar llegando a un conflicto entre un chico y un padre y eso es lo que queremos evitar, necesitamos concientizar y que esos espacios que son exclusivos para una disciplina se respeten, más allá de que esté la situación tan problemática, debemos tener bien diferenciados los espacios ya que en Formosa tenemos muchos puntos públicos que las familias pueden disfrutar”.

“Este tipo de deporte es peligroso para aquel que no lo practica y que lleva niños pequeños a la zona, es sumamente peligroso porque si van a una velocidad y de repente se topan con un niño lo van a lastimar, es más que seguro. Lo que tenemos que hacer es trabajar en comunidad en el sentido de que los espacios que están destinados para cierta disciplina se respeten y de esa manera podamos convivir como comunidad, si la ciudad es de todos, entre todos debemos trabajar para convivir, en este caso una pista de skate es pura y exclusivamente para eso, hay otros espacios a los que pueden ir y aprovechar, Formosa es una de las ciudades que más espacios verdes debe tener y lo cual tenemos que aprovechar”, destacó.

“En la plaza San Martín ya hemos cambiado y mejorado las prohibiciones que determinan ese espacio de rampas que lleva muchos años y hay que hacer un trabajo de mejora y cambio, a tal punto de que para que sea útil para los chicos que desarrollan la disciplina extrema hay que hacerla de nuevo y cambiar todo. En ese punto va a llevar un tiempo modificarla y que esté en condiciones de uso, pero hoy tenemos otras pistas de skate con lo cual nosotros pedimos que la ciudadanía respete los espacios, que no haya conflictos, menos en una situación donde tenemos poco tiempo para distraernos, para disfrutar y si los chicos hoy tienen la posibilidad de ir a disfrutar ese espacio respetarnos entre todos y obviamente lo que es la parte del skatepark San Fran, hemos notado también que faltaba cartelería con lo cual ya estamos en proceso de elaboración de unos carteles y en poco tiempo lo vamos a estar instalando en el mismo lugar”, culminó Delguy.