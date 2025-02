Avanzan las gestiones para la vuelta de la Fórmula 1 a la Argentina

Están en marcha las obras iniciales en el Autódromo, con la mira puesta en 2027. Cuáles son los tres promotores locales que negocian. Cómo es el revolucionario trazado propuesto. La chance del MotoGP.

Crece el sueño argentino por recuperar la Fórmula 1 y, luego de los primeros contactos y reuniones, avanzaron las gestiones al punto que ya hay un nuevo circuito diseñado para el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar Alfredo Gálvez. Además, hay tres empresas promotoras locales para poder organizar el evento y las charlas son constantes con Formula One Management (FOM), la firma que maneja los derechos comerciales de la Máxima y su difusión. Infobae accedió a información exclusiva de las negociaciones y cómo seguirá el tema.

El objetivo para tener la fecha apunta a 2027 y se trata de un evento que, por canon anual oscilaría los 40 millones de dólares, en un contrato por cinco temporadas. Las reuniones comenzaron a fines del año pasado y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) tomó las riendas de las negociaciones. Recuperar la carrera se convirtió en una prioridad y se diseñó un Master Plan en el Autódromo que forma parte de un foco estratégico en la zona sur de la ciudad. Cabe recordar que el predio de 189 hectáreas (el más grande de la ciudad) corresponde al Estado porteño.

Para eso en el Autódromo se deberán cumplir primero con las obras necesarias para conseguir de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) la homologación del Grado 2, lo que le permitirá recibir a cualquier categoría menos la F1. Estos trabajos se iniciaron con la pavimentación entre la vieja torre de control y los garajes, el arreglo de los baches en la calle externa de los boxes y la colocación de los obradores e insumos para los trabajos, cuyas licitaciones ya están aprobadas y listas para comenzar.

Esas obras se basan en mejorar las condiciones de seguridad como, por ejemplo, colocar más defensas de gomas y que tengan el conveyor belt, que es la cobertura que se pone por delante de los muñecos de neumáticos y colocar las protecciones Tech Pro que ayudan a absorber el impacto. Esos elementos ya están comprados y listos para colocarse. Además, dotar el sistema de banderilleros electrónicos, construir calles internas para el movimiento de los servicios (médicos, bomberos y otros auxiliares) y trabajos en los pianos. Se suman la ampliación de los metros cuadrados en los boxes que tendrán más asfaltado, como su lado externo, que llegará hasta la primera curva de ingreso a los mixtos del circuito 8.

En tanto que en la negociación participa un trípode empresarial, que son los promotores locales: el Grupo OSD (organizador del MotoGP en Termas de Río Hondo y del Mundial de Superbikes en San Juan de 2018 a 2022) y las productoras Dale Play y Fenix Entertainment Group, que está a cargo de la organización de la F1 Exhibition que se llevará a cabo en Tecnópolis del 22 de marzo al 1 de junio. Por primera vez la muestra visitará Sudamérica.

El GCBA mediante su Secretaría de Deportes a cargo de Fabián Turnes, y los promotores locales, tienen contacto directo con el CEO de FOM, Stefano Domenicali. En los últimos meses avanzaron en las negociaciones al punto que le mandaron una propuesta de un nuevo circuito en el escenario porteño a la FIA y también a la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), con vistas a otro posible retorno el año próximo: el MotoGP (ver abajo).

Se trata de un revolucionario diseño hecho por el estudio Dromo del ingeniero italiano Jarno Zaffelli, quien en 2013 fue el responsable de efectuar los cambios en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Se trata de un concepto completamente nuevo y una extensión de 4.701 metros para la F1 y 4.233 para el MotoGP. Ambas variantes son del Grado 1 de la FIA, cuyas condiciones permiten recibir a la F1 y al resto de las categorías.

Para la F1, el flamante concepto no contempla la zona del lago. Tiene una entrada más rápida a los mixtos del circuito 8, que antes de llegar a la recta opuesta conecta con una más corta que va hasta después de la “S” del Ciervo. Luego de un retome hay otra recta que luego tiene una curva veloz a la derecha, que conecta un sector del circuito 9, el que viene tras la curva del Ombú. En lugar de usar la Bajada del Tobogán Juan María Traverso o la “S” de Senna, hay otra horquilla que enlaza a una nueva recta que lleva a la zona de Ascari, luego aparece una curva a la izquierda y otra a la derecha. Se suma una variante que va hacia el Talud y se engancha con la recta opuesta. Tendría dos zonas de DRS, la recta principal y la opuesta. En tanto que, para el MotoGP, hay una horquilla previa al sector de la “S” del Ciervo y no se transita por la histórica última horquilla, sino que se ingresa a la recta principal con una curva a la derecha.

El paso siguiente a mediano plazo es esperar que la FIA y FIM aprueben el trazado. Luego comenzarán con las licitaciones para las obras y los trabajos pertinentes. Los próximos meses serán importantes para poder seguir avanzando en el proyecto. Desde FOM están interesados por la fuerte tradición que tiene nuestro país por el automovilismo y el boom generado por Franco Colapinto, que este año es piloto de reserva de Alpine.

Hoy el Hermanos Gálvez tiene una capacidad para 60 mil espectadores. Pero se buscarían acondicionarlo para llegar a 120/130 mil. A las 22 tribunas de cemento (18 en la recta principal, la de la Horquilla y las 3 del Talud), está planificado sumarles 17 gradas adicionales tubulares: tres en la zona de la Horquilla, ocho en la recta opuesta y seis en el sector del Talud, cerca de la pista de motocross que da a la avenida 27 de Febrero.

Otro punto importante es que la carrera de F1 podría tener una nueva denominación: Gran Premio de Buenos Aires y dejar de lado el histórico Gran Premio de la República Argentina. Esto se debe al protagonismo que tomó la ciudad en las negociaciones. De parte del Gobierno Nacional, en principio habría una presencia institucional mediante “Visit Argentina” y la Marca País para promocionar el turismo. Además, agilizarían las gestiones aduaneras, trámites migratorios y otro tipo de gestiones.

Como ocurrió a lo largo de la historia, la fecha sería antes o después de Brasil para facilitar la logística y costos. Por ende, la competencia argentina, en caso de que se pueda plasmar, sería en el tramo final de la temporada y podría albergar una eventual definición de campeonato. En las 20 ediciones puntuables anteriores siempre la carrera se hizo en el primer tramo del certamen y en 15 oportunidades fue la apertura.