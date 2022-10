Avanzan las tareas previas ante una nueva edición del OPNGT

Compartir

Este sábado 15, la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 82 “Luis Gaspar Ruiz” del barrio Villa Hermosa, en la ciudad capital, albergará la nueva edición de Por Nuestra Gente Todo (OPNGT), el operativo solidario llevado a cabo por el Estado provincial.

Cabe recordar que allí se encuentran a disposición del vecino múltiples acciones gratuitas por parte de organismos gubernamentales, tanto nacionales como provinciales, como por ejemplo prestaciones de salud y servicios administrativos.

Además, un trabajo previo cubre las necesidades tanto del barrio en donde se desarrollará el programa integral, como así también en las zonas aledañas.

En este marco, el concejal capitalino por el Frente de Todos (FdT), Hugo “Cacho” García, dialogó con la y sostuvo que “ya se está realizando un trabajo intenso para la jornada de este sábado”, al mismo tiempo que aseguró: “las personas a cargo de las distintas tareas se están desenvolviendo con una dedicación plena”.

En esta línea, recordó que el operativo anterior fue suspendido por las inclemencias del tiempo, pero que en ese momento “ya se había avanzado bastante en las tareas relevantes para el barrio, lo que hace que ahora no tengamos tantas labores pendientes”.

Asimismo, confirmó que, en la mañana del viernes 14, se desarrollará la feria de Soberanía Alimentaria Formoseña, mientras que por la tarde la actividad del bingo a cargo del Instituto de Asistencia Social (IAS)”.

“Es una linda noticia saber que mañana podremos concretar el operativo, si el tiempo acompaña, que se fue postergando por un montón de motivos que tienen una gran significancia”, resaltó.

Y añadió: “Es intensa la tarea de estos dos días, lo que hace que estemos fuertemente trabajando y ojalá tengamos un día hermoso y que los vecinos puedan gozar del beneficio que trae el operativo”.

Por su parte, la directora de la EPEP N°82, Mónica Argüello, manifestó que “estábamos esperando y a la expectativa” la confirmación de la realización del operativo integral.

“Nos vino bien porque a pesar de que no se hizo el operativo, se estaban haciendo igual los trabajos, el barrio se benefició doblemente, con más tiempo, sin tantas urgencias, me parece que es el momento oportuno, cuando Dios dispone surge”, expresó.

Por último, anticipó que fueron invitadas las familias, “los colegas” y los estudiantes “que quieran venir” ya que “es un sábado de organización comunitaria de vivir esto que es una fiesta para los barrios Villa Hermosa, Santa Rosa y todos aquellos que quieran venir a compartir y recibir los beneficios que se ofrecen”.

