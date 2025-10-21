Avanzan los Trabajos en Distintos Sectores de El Colorado

EL COLORADO. El Programa Municipal “Ripio para Todos” que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los vecinos en distintos puntos de la ciudad,proporcionando mejores accesos a los distintos barrios, prosigue a buen ritmo y avanzando con la idea de mejorar la calidad de vida del vecino.

En las últimas horas avanzaron de manera importante los trabajos en un sector de la ciudad donde estuvo trabajando la Secretaria General de la Municipalidad, la Agrimensora Amelia Quiroz quien se refirió al respecto. «Continuando con el Programa Ripio para Todos, nos encontramos en un tramo de la calle Juan José Paso, entre calle Güemes y Joaquín V. González, que no se pudo hacer en semanas anteriores”.

Se trata de un tramo de 200 metros lineales que estaban programados a concretarse día atrás pero que “no había sido posible en razón de las recientes precipitaciones importantes que tuvo como registro unos 130 milímetros de agua caída en esta ciudad».

La funcionaria municipal resaltó que, “si bien es un tramo como cualquier otro y en cualquier punto de la ciudad, tiene casi como una preferencia particular el hecho de que en ese lugar se sabe que hay varios vecinos con problemas de salud, que muchas veces requieren de los servicios de una ambulancia, lo que genera muchos inconvenientes durante los días de lluvias”. Estas obras de ripio, cubren necesidades importantes en todos los casos, pero particularmente en los que se dan con situaciones de salud de vecinos, para los cuales este tipo de obras, son muy necesarias por lo que obras como estas tienen vital importancia,fundamentalmente para esas familias», resalta la funcionaria.

Quiroz reconoce que “en todos los barrios la gente espera por el mejoramiento de sus arterias para poder llegar al domicilio, principalmente durante los días de lluvias y sin inconvenientes; de hecho, la gente nos pregunta cuando nos ven trabajando, para saber cuándo haría en el ripio en su calle por lo que la funcionaria rogó un poco de paciencia ya que los trabajos continuarán concretándose en los distintos puntos de la ciudad. A veces hay varios factores, algunos tienen que ver con las condiciones del tiempo y a veces que podamos reunir todos los materiales necesarios para la obra, tanto como las herramientas que necesitamos, teniendo en cuenta que casualmente son las mismas que se utilizan para la prestación de todos los servicios que a veces se utilizan en algún sector y otras se las requiere en obras de este tipo».

Por otra parte, también dio tranquilidad a los vecinos asegurando que en el playón de carga y descarga se encuentra acopiado un volumen importante del fresado de piedras con material asfáltico extraído del viejo aeropuerto, que es el material que se utiliza en este caso».

Finalmente explicó que los trabajos se vienen haciendo también con el criterio de ir uniendo tramos ya existentes de ripios en la ciudad o pavimento en alguno de los casos, de manera que se pueda ir cerrando circuitos en la ciudad».

En el caso de los trabajos que se vienen haciendo en estas últimas horas va a significar un beneficio interesante a los vecinos del lugar y muy particularmente para una escuela en esa parte de la ciudad, donde además existe un tramo de calle Juan José Paso, ya ripiada, donde se suman los trabajos actualmente para seguir sumando a la comunidad», expresó la Agrimensora Amelia Quiroz.