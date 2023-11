Avelluto volvió a cruzarse con diputados del PRO por el respaldo a Milei

Pablo Avelluto, exministro de Cultura en la gestión de Cambiemos, volvió a cruzarse este lunes con diputados del PRO, al cuestionar el apoyo «incondicional» a Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre expresado por el expresidente, Mauricio Macri, y la excandidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y advirtió que esa postura representa un «rendición total» ante el postulante presidencial de La Libertad Avanza (LLA).

«‘Nuestro apoyo es sin condicionamientos’. Ok. No es un acuerdo, es solo sumisión. La rendición es total. #NoEnMiNombre», escribió Avelluto ayer por la tarde en su cuenta de X, declaraciones que generaron hoy fuertes réplicas de dirigentes del PRO alineados con Mauricio Macri.

El mensaje del exfuncionario macrista fue en respuesta a declaraciones del diputado Cristian Ritondo realizadas a La Nación donde aseguró que el apoyo a Javier Milei por parte de algunos dirigentes de JxC «es sin condicionamientos».

Para contrarrestar, el mensaje de Avelluto, el diputado Alejandro Finocchiaro se manifestó por la misma red social en defensa de su compañero de banca. «Pablo Avelluto querido, fuimos compañeros de gabinete y nunca te vi tan firme en cosa alguna. Cristian Ritondo, lejos de la sumisión, lideró la oposición legislativa en tiempos difíciles sin flaquear nunca. No seas como la monja que deja los hábitos y habla mal del convento. Abrazo», lo espetó.

Avelluto le respondió: «Querido Alejandro Finocchiaro No estoy discutiendo el pasado de Cristian Ritondo ni de nadie. Pero sí discuto las actitudes tomadas desde el 22/10», en alusión a la conferencia de prensa posterior a la primera vuelta electoral, en la que Bullrich y su entonces compañero de fórmula, Luis Petri, anunciaron el acuerdo con el líder ultraderechista, que generó un fractura expuesta en la coalición opositora. «Jamás imaginé ver un ‘apoyo incondicional’ a la ultraderecha por parte de dirigentes de mi partido. Pensé que estábamos en contra de eso», añadió Avelluto.

Por su parte, la diputada del PRO Dina Rezinovsky se sumó al intercambio en redes y le objetó al exfuncionario que «sin condicionamientos» no es lo mismo que «incondicional».

«Ahí tu error de comprensión de los dichos de Cristian. Si lees la nota te das cuenta. No es tan difícil», le dedicó Rezinovsky a Avelluto.

El exministro de Cultura de Mauricio Macri tomó el guante y le respondió que leyó la entrevista y que «sin condicionamientos» e «incondicional» significa «exactamente lo mismo». «Claramente no entendiste o lo interpretas así adrede. ¡Qué lástima!», insistió la diputada.

Avelluto continuó: «Lo que entendí es que figuras importantes de mi partido apoyan incondicionalmente a un ultraderechista del que hasta ayer decían que tenía ideas peligrosas . Entendí que nuestro partido ya no es lo que era cuando me sumé hace 10 años. Lo siento, Dina. No puedo ser parte de esto».

Rezinovsky entonces sostuvo que nadie le pide que sea «parte de nada» y que solo no debería «tergiversar los dichos e intenciones» para «reforzar una postura».

«No tergiverso. Por eso me duele ver en lo que nos hemos convertido. Apoyar con o sin condiciones a la ultraderecha está en las antípodas de mis convicciones», contestó en un mensaje que -por el momento- no tuvo respuesta de la diputada.