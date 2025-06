Axel Kicillof apuesta a reforzar su espacio con intendentes de la UCR

“Están los brazos abiertos para recibirlos cuando quieran participar del frente al que convocó el gobernador el sábado”. El llamado del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, tiene como destinatario a los intendentes bonaerenses de la Unión Cívica Radical. El funcionario provincial expuso este lunes un balance de lo que fue el encuentro del Movimiento Derecho al Futuro del último fin de semana en el que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, hizo un llamado a la unidad para “sumar fuerzas y ponerle un límite a la motosierra”.

El sábado, Kicillof lanzó oficialmente el espacio del Movimiento Derecho al Futuro. Lo hizo con un gran acto en el camping de UPCN en La Plata y rodeado de intendentes, funcionarios provinciales, presencias del mundo sindical y organizaciones sociales. Allí, el mandatario explicó que “el Movimiento Derecho al Futuro respeta la diversidad y la identidad de cada sector, nació de abajo para arriba, promoviendo la participación democrática”. También hizo una convocatoria a la unidad a todos. Luego, en un breve encuentro con periodistas, puntualizó: “es con todos adentro, hay que ver si quieren entrar”.

Hoy, las conversaciones parecen estar en standby dentro del peronismo. En este plano, Bianco salió a la búsqueda de sectores del radicalismo en la provincia de Buenos Aires.

“Nosotros tenemos una excelente relación de trabajo, de gestión, inclusive con muchos de ellos, personal con los intendentes de la Unión Cívica Radical. El foro de intendentes radicales está compuesto por 27 intendentes del radicalismo, con los que nosotros venimos trabajando muy ordenadamente. Me animo a decir que, filosóficamente, políticamente, y lo digo porque lo expresan, ¿no? Muchos lo han hecho inclusive en público. Se sienten muy cercanos a nosotros y a las políticas que hemos estado implementando desde que Axel es gobernador”, elogió el ministro, que es uno de los portavoces del gobierno provincial.

En el radicalismo la discusión sobre qué rumbo tomar en las próximas elecciones en PBA está en pleno debate. La semana pasada, los intendentes de la UCR mantuvieron una reunión en La Plata en la que no definieron si se sumarán a lo que pareciera ser un acuerdo entre el PRO y LLA. Hay una línea encarnada por el presidente del comité de la UCR bonaerense, Miguel Fernández, que se muestra refractaria a esta idea. Una de las alternativas es trazar una “línea de centro” y hacer valer la estructura del partido, sobre todo en las secciones del interior bonaerense.

En el gobierno bonaerense saben que la posición de los intendentes es cercana, pero que no es definitoria; sino que hay otros actores también en la toma de decisiones como los legisladores. “Yo me animo a decir que, ideológicamente, están mucho más cerca a nosotros que a la Libertad Avanza, ideológicamente. Ahora después, todos sabemos, esto es política, tendrán que tomar una decisión. Y esa decisión puede tener varias aristas, que entiendo que hay algún sector también del radicalismo, creo que no son necesariamente los intendentes los que están empujando algún tipo de acuerdo con la Libertad Avanza o con el PRO”, lanzó Bianco.