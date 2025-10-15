Axel Kicillof evalúa participar dela caravana a la casa de Cristina Kirchner por el Día de la Lealtad

El Movimiento Derecho al Futuro -que responde al gobernador- aportará una columna propia a la marcha que organizó el cristinismo hasta el domicilio donde se encuentra detenida la ex presidenta

Con una lista de dirigentes todavía no confirmada, el kirchnerismo se prepara para hacer del Día de la Lealtad peronista una foto de fuerte respaldo y acompañamiento a la ex presidenta Cristina Kirchner. Será este viernes, con una procesión hasta el domicilio donde la titular del Partido Justicialista transita la prisión domiciliaria y al cumplirse 80 años de lo que para algunos es el día fundacional del movimiento peronista. También habrá un gesto hacia la discusión interna del peronismo, hoy bloqueada por la campaña hacia las elecciones del próximo 26 de octubre.

En principio, el peronismo prepara tres actividades fuertes. Una en la Quinta de San Vicente, impulsada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; otra en la sede de la CGT y finalmente la procesión hacia San José 1111 bajo el lema “Leales de corazón”. Puertas adentro, la atención pasa por las presencias a la movilización en pos de CFK. En el kirchnerismo aguardan por la confirmación del mandatario provincial. Según pudo saber Infobae, Kicillof dio el visto bueno para que una columna del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) se sume a la jornada que culminará en el barrio porteño de Constitución. De hecho, la semana pasada en la reunión logística hubo representantes de la organización que conduce Kicillof. En las últimas horas, se acordó que el MDF esté presente, tal como ocurrió cuando se cumplieron 100 días de la detención de Cristina Kirchner, donde también se hizo una movilización hasta San José 1111.

Lo que aún no estaba definido al cierre de esta nota era la presencia del propio gobernador. Kicillof tenía intenciones de asistir, plantearon algunas de las personas que lo frecuentan; aunque restaban definir algunos detalles de cómo sería la dinámica de la jornada. Por ejemplo, si iba a haber algún sector destinado a los dirigentes. Hasta el momento, Kicillof es el único gobernador peronista que estaba en el radar de las posibles presencias.

“Perón decía que hay dos clases de lealtades, las que nacen del corazón que es la más vale y los que son leales porque no les conviene ser desleales; imagino que el viernes habrá mucha gente y que vamos a ser más los que somos leales del corazón”, expresó un dirigente de La Cámpora con despliegue en la provincia de Buenos Aires ante la consulta de Infobae sobre las expectativas y cálculo de lo que sería la movilización de este viernes.

Ya está definido por qué calles transitarán los militantes que partirán desde tres puntos: Estación Constitución, las columnas desde zona sur; Estación Once, quiénes lleguen desde el oeste del conurbano y Estación Retiro para zona norte. Esta última columna hará el siguiente recorrido: sale desde Estación Retiro (zona norte del microcentro). Toma Avenida del Libertador hacia el sur. Dobla hacia Esmeralda o Tucumán, cruzando el centro porteño. Continúa por Avenida de Mayo o calles paralelas hasta llegar a San José y finaliza en San José 1111. La columna que partirá desde Estación Once lo hace, desde Plaza Miserere, luego avanza por avenida Rivadavia hacia el este, dobla por Combate de los Pozos o Ayacucho, continuando hacia el sur y luego por San José hasta el 1111. Finalmente, la columna de zona sur partirá desde la Estación Constitución y avanzará hacia el norte por calle Lima, dobla en San José, continuando hasta el punto de encuentro final.