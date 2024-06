Axel Kicillof volvió a arremeter contra Milei y el Pacto de Mayo: «Si es una foto de marketing del Gobierno para fingir un apoyo, no cuenten conmigo»

Ante la eventualidad inminente de una sanción de la ley Bases en el Congreso, como antesala de una amplia convocatoria política del gobierno nacional, Axel Kicillof intenta convertirse en la expresión opositora más irreductible y este lunes decidió confrontar con el Pacto de Mayo de Javier Milei.

El llamado presidencial, en apariencia soporte de la segunda etapa de gestión libertaria, incluye a gobernadores, empresarios, organizaciones gremiales, políticas, entre otras representaciones institucionales. El gobernador bonaerense considera que es una pantomima de Milei. Lo manifestó tempranamente en rueda de prensa, realizada en el Salón Dorado de la Gobernación. “El Pacto de Mayo, que ahora no es de mayo… habían sugerido como fecha el 4 de julio, no sé si está firme porque venimos de un proceso de anuncios y de retrocesos», abrió la descarga.

El pronunciamiento tiene andamiento en una semana crucial para el Ejecutivo nacional. El gobierno está apremiado para un acuerdo con los bloques de la oposición dialoguista, para poder llegar al martes con los dictámenes de la Ley Bases y el paquete impositivo. Todo en medio de cierta sensibilidad en los mercados. El dólar “blue” ganaba 25 pesos pasado el mediodía de este lunes. En junio trepa 100 pesos. Suben las paridades bursátiles del “contado con liqui” y el MEP por encima de los 1.300 pesos, con las acciones argentinas en Wall Street en baja y el alza en el riesgo país. Milei volvió a culpar a los diputados que se oponen a la norma por estos barquinazos en los mercados.

Kicillof expresa, o al menos lo intenta, pararse en la vereda más consistente del kirchnerismo ante el gobierno. La ex vicepresidenta Cristina Kirchner no halla dónde ubicarse con mayor predicamento y su hijo, Máximo Kirchner, no adquiere volumen suficiente (apenas para una pelea larvada con el propio Kicillof).

Por eso, el gobernador provincial arma fundamentos desde el poder territorial de Buenos Aires. «(El Presidente) amplió la convocatoria, cada vez queda menos claro qué es, para qué sirve… Si es una foto de marketing del Gobierno para fingir un apoyo que no tiene, no cuenten conmigo», explicó en La Plata.

«Si se pudiera discutir qué puntos son relevantes para un acuerdo o una puesta en común, ahí sí tengo contribuciones para hacer. Pero acá parece ser un contrato de adhesión que uno está obligado a firmar sin discutir nada. Esto no es ni pacto ni es de mayo… lo primero que merece es un cambio de nombre y luego una discusión de su contenido y de sus resultados», agregó.

Y después abordó lo que sería, para su apreciación, el espíritu de esa convocatoria. Entre ellas un supuesto regreso a las jubilaciones privadas: «En mi caso, fui una de las víctimas del sistema de las AFJP: yo recién empezaba a aportar y si uno no lo expresaba, caía por sorteo en una AFJP que dependía de un banco y aportaba a una cuenta individual de capitalización. Fue un enorme negocio para los bancos y para el sector financiero, pero una estafa para los trabajadores y futuros jubilados; cuando se empezaron a jubilar, el Estado tuvo que hacerse cargo».

Ese ítem no está expresado como tal en el posible pacto. El diputado Miguel Pichetto, presidente del interbloque Hacemos Coalición Federal, incluso plantea un tratamiento parlamentario exclusivo para ese tema, con reforma previsional para aportantes según escalas, y en ningún caso se habla de régimen de jubilación privada. Igual, Kicillof se anticipa al debate.

También al modo que Milei procura inversiones de capital. Una necesidad angustiante de la administración central en momentos de disminución de reservas del Banco Central, sostén de cualquier tipo de salida del cepo cambiario. Agravada por la falta de crédito externo en las actuales condiciones, y con vencimientos de deudas con el FMI, trámite en curso con el ministro de Economía, Luis Caputo.

La aprobación del Régimen de Inversión para las Grandes Inversiones, precisamente es clave en la Ley Bases que debatirá Diputados esta semana. El RIGI es un esquema de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria para que a las compañías que inviertan más de US$200 millones en el país se les garantice “estabilidad fiscal durante 30 años”. ¿Qué dice Kicillof?. «De momento no existe y, si es ley, ya he dado a conocer mi posición negativa. Ya había una enorme inversión definida (en 2023), pero ahora se demoran porque el RIGI le daría muchos más beneficios previsionales».

«Esperan (los inversores) los beneficios de este régimen que ya hemos calificado como exorbitantes. Hay puntos del RIGI, por ejemplo la prórroga de jurisdicción, por la que cualquier diferencia o disputa se discute en tribunales del exterior… En general allí son fallos contra la Argentina», advirtió el mandatario provincial.

Apuntó, además, que “puede resultarle atractivo a algunas compañías, pero que implicaría una pérdida importante de soberanía para el pueblo argentino”. Rescató, entonces, una cuestión de interés bonaerense específico: el proyecto de radicación de una planta de Gas Natural Licuado (GNL) en el puerto de Bahía Blanca: “Había sido aprobado sin el RIGI: el acuerdo entre la compañías Petronas e YPF que se alcanzó en 2023 es el resultado de la planificación virtuosa del Estado que comenzó con la recuperación de YPF y la puesta en marcha de Vaca Muerta”, defendió la posibilidad de instalación en ese municipio sureño.

“No se trata de un tema reciente, sino de un proyecto que lleva varios años: esta inversión es prioritaria para nuestra provincia y no puede quedar enredada en cuestiones partidarias y coyunturales”, mencionó Kicillof.

Hace una semana, presidente de YPF, Horacio Marín, advertía a Buenos Aires que sin apoyo institucional al RIGI, perderían en la carrera por el emplazamiento de la planta de gas natural licuado (GNL) en la zona portuaria de Bahía Blanca. Fue tomado como una “extorsión”. Nada supone que la representación legislativa del kirchnerismo modifique el criterio de oposición cerrada a la propuesta. Río Negro, la otra opción, aportaría apoyo a cambio de la instalación de la planta industrial.