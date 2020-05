Axel presentó a su bebé con una tierna foto: «Gracias por completar esta familia, Gregorio»

Compartir

En plena cuarentena obligatoria debido al avance del coronavirus, nació Gregorio, el cuarto hijo del cantante Axel y su mujer, Delfina Lauría. De esta manera, la pareja agrandó la familia que está formada por sus hijos: Águeda (9), Aurelia (5) y Fermín (4).

En su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Celebra la vida” compartió con sus seguidores una tierna foto de su bebé con un emotivo mensaje de amor: “Hace una semana que lo único que hago es contemplarte, y podría pasar así la vida entera… Gracias por completar esta familia, Gregorio. Gracias a tod@s por los miles de mensajes, por los buenos deseos y por acompañarnos a la distancia en este momento tan especial”.

A través de esta red social, el compositor había anunciado la semana pasada la noticia del nacimiento de su hijo con un video del pequeño. “Llegaste cantando tus mas bellas melodías. Sos la muestra más hermosa y real que el amor siempre triunfa frente a cualquier obstáculo. Sos la verdad de la unión de nuestra familia, del amor tan inmenso que existe entre papá y mamá, tus hermanas y hermano”, señaló Axel.

“Estoy inmensamente agradecido con la vida, por la compañera que elegí y me eligió para compartir este camino, y que Gregorio nos eligiera como padre y madre. Aunque ahora somos 6, siempre somos uno”, escribió el artista que por ahora no está trabajando debido a que se suspendieron todos los recitales, shows y espectáculos.

El año pasado, Axel Patricio Fernando Witteveen –tal es su nombre completo– mantuvo un perfil bajo y realizó pocas presentaciones luego de haber sido denunciado ante la Justicia de Catriel (Río Negro) por abuso sexual simple. Una joven lo acusó por un episodio que, según su testimonio, había tenido lugar en marzo de 2017 durante la visita del músico a dicha ciudad, con motivo de la Fiesta Nacional del Petróleo.

En diciembre pasado, la causa fue archivada. Si bien los abogados de la víctima habían presentado “una lista de testigos” que avalaban su imputación, fue justamente la falta de testimonios la que hizo caer la causa, pese a que el abogado José D’Antona había declarado que “se contactaron cinco personas que podrían ir a declarar”. Pero además, los resultados de la pericia psicológica realizada a la presunta víctima no permitieron avalar su acusación. Él no llegó a prestar declaración ante la Justicia; tampoco estaba obligado a hacerlo.

Cabe recordar que el intérprete ya había hecho mención a la demanda en un recital brindado a principios de noviembre en la Fiesta Nacional de la Avicultura realizada en Entre Ríos. Allí, había sostenido: “Mi familia, mi equipo y principalmente yo tuvimos que vivir un momento muy triste y sumamente duro, doloroso. Estamos contando los minutos para que toda la verdad salga a la luz, y tenemos plena confianza en la justicia y en sus tiempos para que la verdad prevalezca. Y cuando sea así, sabremos que en la unión esta la fuerza, pero en la unión que busca la verdad y la justicia verdadera”.