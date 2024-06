Ayala: «El ‘modelo formoseño’ está logrando que desaparezca la producción bananera»

Nuevamente, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA) filial Laguna Naineck, Pánfilo Ayala emitió un fuerte comunicado donde denunció que debido a la “desidia” del gobierno provincial la producción bananera se ve afectada, situación que se profundiza día a día. “Quieren que desaparezca totalmente en nuestra provincia y lamentablemente el modelo formoseño lo está logrando”, lanzó.

“La desidia del gobierno provincial hacia la producción bananera local se profundiza día a día; no existió ni existe actualmente una política para sostener y fortalecer este cultivo, muy por el contrario, lo que quieren es que desaparezca totalmente la producción bananera en nuestra provincia y lamentablemente el ‘modelo formoseño’ lo está logrando”, comenzó diciendo Ayala.

Seguidamente agregó que de las 12.000 hectáreas de banana que existía en las décadas del 70, 80, y parte del 90 “solo quedan alrededor de 1.000 hectáreas”.

“La crisis terminal en la que se encuentra transitando la producción bananera y el sufrimiento de los productores, sucede principalmente por la desidia y el abandono del gobierno provincial”, lamentó.

“El sufrimiento, el quebranto, la falta de recursos económicos de las familias productoras para sostener el cultivo y continuar en la actividad, la pobreza en la que se encuentran inmersas, la falta de comercialización de la banana, los bajos precios, las pérdidas del cultivo por cuestiones climáticas o como el fuego que en algunos momentos arrasaron cientos de hectáreas del cultivo en plena producción, o el robo de miles de kilogramos de producciones que viene sucediendo y no para, evidentemente no le preocupa, no le importa ni le interesa al gobierno provincial y menos aún a sus funcionarios”, continuó diciendo el presidente de la FAA filial Naineck.

“El ‘modelo’ fue creado para destruir la agricultura en manos de las familias rurales. Creado para empobrecer y depender de algunas migajas que a veces suelen otorgar el gobierno son en realidad verdaderas ofensas a la dignidad de las familias”, sentenció.