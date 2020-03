Ayer a la mañana en la UNaF se llevó a cabo una charla sobre coronavirus

Compartir

La Sala de Conferencias «Rectores de la UNaF» fue sede de la charla sobre coronavirus realizada ayer en horas de la mañana.

La misma fue organizada por la agrupación «No docentes Unidos» de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) y estuvo dirigida a la comunidad universitaria en general.

Los profesionales a cargo fueron el Dr. Vicente Llanes, Especialista Universitario en Neumonología; y el Dr. Martín Román, Infectólogo y Pediatra.

Rocío García, miembro de «No docentes Unidos» comentó que esta iniciativa surgió a raíz de la desinformación y la necesidad de datos correctos acerca de este virus entre la comunidad universitaria. «Desde la agrupación le planteamos esta iniciativa al rector de la UNaF, Prof. Esp. Augusto César Parmetler, quien nos apoyó completamente. Es importante cumplir con los cuidados para no llegar a ningún caso dentro de la universidad».

Silvia Herken, también miembro de la agrupación, expresó que aprovecharon la visita de los médicos para consultarle acerca de la elaboración de un protocolo a tener en cuenta si se presentan posibles casos en esta casa de estudios.

A su turno, el Dr. Llanes afirmó que la charla se centra en las acciones preventivas. «Hace diez días no había casos de este virus en Argentina y hoy estamos hablando de más de quince casos. Entonces nosotros como personal de la salud planificamos acciones de prevención».

Informó sobre todos los cuidados que se deben tener en cuenta tales como el lavado de manos, utilización de alcohol en gel y barbijos, etc.