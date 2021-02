Ayer a la mañana, trabajadores del Correo realizaron una protesta para reclamar sueldos adeudados

Compartir

Trabajadores del Correo Argentino, tras percibir solo la mitad de sus salarios, decidieron ayer comenzar con retenciones de tareas. La medida de fuerza fue nivel nacional, con manifestaciones en sus puestos laborales.

Desde la gerencia de Correo Argentino habían comunicado al personal del Correo Argentino, que percibirían el cincuenta por ciento de sus salarios. Fundamentaron que la decisión se debe a que hubo una caída importante de ventas en mercado postal. Pero los trabajadores cuestionan dichos argumentos, agregando que durante toda la pandemia estuvieron trabajando interrumpidamente.

En este marco, Gustavo González, trabajador del Correo y Telecomunicaciones de la provincia de Formosa contó al Grupo de Medios TVO que ayer durante las dos primeras horas de la jornada laboral no hubo atención al público ni reparto. La medida de fuerza se normalizó por la tarde ya que los trabajadores percibirán el resto del sueldo adeudado.

“Realizamos una protesta porque el día viernes nos abonaron solamente el 50% de nuestro sueldo mensual y no teníamos fechas del pago de lo que faltaba habiendo trabajado normalmente durante todo el mes pasado”, contó

A su vez manifestó:”el título de nuestra empresa es Correo Oficial de la República Argentina y lo que nos perjudica es que al final pusieron Sociedad Anónima así que para algunas cosas somos correo oficial y otras S.A.”

“Nos dijeron que no tiene los fondos necesario para cubrir todos los sueldos y únicamente le alcanzó para abonar la mitad, nosotros consideramos que no es así porque somos trabajadores esenciales, nunca se dejó de recaudar así que la empresa tiene que tener los fondos para pagar la totalidad del sueldo”, aseveró.

Además dio a conocer que en la provincia de Formosa son 140 empleados en toda la provincia, de los cuales 110 son afiliados al sindicato..

“No hubo reducción de empelados, donde perdimos muchos trabajadores fue durante al administración de Macri, después recuperamos y en el último tiempo pudimos volver a tener más 100 afiliados”, señaló.

Por último informó que “la medida de fuerza dio resultados y la empresa dispuso otra vez un comunicado oficial de que el día de mañana estará depositados el restante de los haberes de los trabajadores, por lo que vamos a levantar las acciones gremiales que llevamos a cabo”.

“Vamos a estar trabajando de forma normal, y era como nosotros decíamos no tenían la voluntad de pagarnos, porque nosotros desde el primer día de la pandemia estuvimos cumpliendo como trabajador esencial”, cerró.

