Ayer a la tarde, el Banco Formosa firmó un convenio con la Caja de Previsión Social

En la tarde de este martes 13, en el Anexo de la Caja de Previsión Social (CPS), ubicado en la calle Belgrano 238 de la ciudad de Formosa, se realizó la firma de convenio entre ese organismo y el Banco Formosa, por el cual lanzaron oficialmente un ciclo de educación financiera para adultos mayores.

En un acto con una nutrida convocatoria de jubilados y pensionados, del que también participaron funcionarios y legisladores provinciales, entre ellos, el exadministrador de la CPS, Gustavo López Peña, actual administrador general de la Administración Tributaria Provincial (ATP); las diputadas Blanca Denis, Viviana Guzmán y su par Hugo García; y dirigentes justicialistas invitados.

Brenda Sarmiento

Brenda Sarmiento, jefa de comunicación e imagen institucional del Banco de Formosa, en contacto con el Grupo de Medios TVO señaló que “a través del programa de educación financiera que se llama Mi Banco Fácil, se firmó un convenio de realización de talleres teórico-prácticos para los jubilados y pensionados acerca de educación financiera”.

“Nosotros ya veníamos trabajando con la Caja de Previsión y con los jubilados con talleres después de la pandemia. Alrededor de 500 o 600 jubilados se beneficiaron de estos talleres que fueron muy buenos en su momento porque nosotros lo que intentamos es que ellos dejen de venir al Banco y puedan gestionar sus cuentas, el pago de de sus tarjetas o realizar transferencias a través de nuestros canales virtuales que tenemos”, aseveró.

“Ahora lo que hicimos es renovar esta alianza para los nuevos jubilados y pensionados que tienen la caja y vamos a desdoblar los talleres en teóricos y prácticos para que ellos puedan entender de qué se tratan nuestros productos, nuestros servicios y después podamos ir a la práctica. Ir a la la práctica ya sería ayudarlos a descargar Home Banking, que ellos puedan tener un usuario, una contraseña, que puedan validar su identidad, incluso con nuestra billetera Onda que se puedan cargar, entender para qué sirve, qué cosas pueden hacer a través de nuestra Billetera y un poco que podamos cuidarlo si se quiere y que se acerquen cada vez menos a las sucursales, que puedan gestionar todo desde su casa y con el teléfono”, explicó Sarmiento.

Y continuó: “todos nuestros jubilados y pensionados ya están bancarizados. Actualmente no existe nadie que no esté bancarizado, que no tenga al menos una tarjeta de débito, con lo cual lo que nosotros estuvimos mirando es, bueno, cuántos bancarizados tenemos, en este caso, dentro de la Caja de Previsión Social y cómo podemos llegar a que ellos puedan hacer un buen buen uso de nuestros productos y nuestros servicios”.

“Como decimos siempre, ellos son adultos mayores y por ahí hay dificultades en el acceso de información para ellos. Entonces, nosotros vamos desde lo simple, desde explicarle cuál es la diferencia de una caja de ahorro, de una cuenta a sueldo, de una cuenta corriente. También le explicamos cuál es la diferencia entre la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito, para qué sirven esas dos herramientas. Entonces, vamos desde un lenguaje liso a comentarles a ellos todo esto que para algunas personas ya es común y corriente, para ellos es todo un mundo y ahí nosotros tenemos nuestro programa de educación financiera Mi Banco Fácil que ya tiene 6 años llegando a diferentes sectores de la comunidad”, culminó diciendo.

Rolando Ramirez

Rolando Ramírez, administrador de la CPS, dijo que éste “ya en su momento había sido lanzado por López Peña”, siendo su desarrollo “muy positivo para todos”, por eso “queremos continuar con este lineamiento de educación financiera que beneficiará a todos nuestros jubilados y pensionados”.

Entre las características que tendrá, indicó que se harán diferentes talleres teóricos prácticos a desarrollarse en los centros de jubilados, tanto nacionales como provinciales, es decir que “incluimos a todos”, esto es “siguiendo las directivas del gobernador Gildo Insfrán”.

Sumó también el funcionario que desde la Caja se brindan otros talleres. Algunos de ellos son de gimnasia, folklore, danzas regionales y coros. “Además de informática que se dicta en el Anexo, para lo cual se tiene todo el equipamiento tecnológico para su enseñanza”, destacó.

Afirmó que este acuerdo con el Banco Formosa “busca seguir esa línea de ampliar las propuestas para los adultos mayores” y puntualizó que el ciclo de educación financiera será también una herramienta “fundamental y muy importante para ellos”.

Ello a los fines de evitar las estafas virtuales, el ciberdelito, así también incorporación de conocimiento acerca de la actualización del homebanking, cómo hacer transferencias, entre otras enseñanzas indispensables.