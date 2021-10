Ayer comenzó el juicio oral por la muerte de Sofia Puyó

Compartir

Ayer inició el juicio contra Diego Ramoa, único imputado por la muerte de la joven durante un siniestro vial. La familia de la víctima pide el cambio de carátula de «dolo eventual» a «dolo directo».

Analía Gon, madre de Sofía, dijo al Grupo de Medios TVO que «estamos con mucha ansiedad y a la vez con mucha esperanza porque hemos pasado dos años y siete meses de mucho trabajo».

«Están todas las condiciones dadas para que hagan el cambio de caratula durante el proceso», agregó y señaló que Ramoa llega bajo la caratula «homicidio doblemente agravado por el exceso de velocidad y de alcohol», pero «nuestro pedido es que pase a ser homicidio simple con dolo eventual, o dolo directo».

«Esperemos que el juicio no se extienda hasta después de noviembre, queremos una resolución antes de fin de año».

Al hablar de los testigos, Gon confió que «para no alargar el proceso muchos testigos se incorporaron por lectura, pero los que van a declarar son cinco, más no creo».

Decisión de elevar

a juicio oral la causa

La jueza de Instrucción y Correccional Nº 5, Laura Karina Paz quien elevó a juicio oral la causa remitió el expediente a la Cámara Primera en lo Criminal, tras concluir que las diligencias llevadas a cabo demostraron con el grado de certeza requerido para esta instancia procesal, el modo en que ocurrieron los hechos y la participación responsable de Ramoa, que llega a juicio acusado del delito de homicidio culposo agravado por conducir alcoholizado y en exceso de velocidad.

La Magistrada expuso que quedó probado que el 10 de marzo de 2019 a las 4.25 horas, Ramoa conducía a alta velocidad y en estado de ebriedad un Peugeot 208 por la avenida González Lelong, llevando como acompañante a la víctima, y antes de cruzar la calle Fortín Yunká perdió el control del automóvil, derrapó varios metros, subió al cordón de la avenida donde atropelló el tronco de un frondoso árbol, que hizo girar el rodado 180 grados para terminar impactando contra otro árbol. Por la violencia del choque y las heridas sufridas Sofía Puyó murió en el acto, en tanto el conductor solo sufrió lesiones leves.

Las pericias revelaron después que al momento del siniestro vial Ramoa conducía el vehículo a 120.17 kilómetros por hora, una velocidad superior a la permitida por la ley en zona urbana, y además se encontraba en estado de ebriedad, con un valor de alcoholemia entre 1,42 y 1,57 gramos/litros en sangre.

