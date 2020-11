Ayer comenzó la preinscripción para carreras del nivel superior ciclo 2021

Compartir

El profesor Néstor Rigonatto, director de Enseñanza Superior, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que ayer a las 9 de la mañana comenzó la preinscripción online para las ofertas académicas 2021 de carreras de nivel superior.

“A partir de las 9 de la mañana se habilitó la plataforma, a media mañana ya teníamos más de 700 inscriptos en el instituto, estamos haciendo seguimiento porque por ahí surgen algunos pequeños inconvenientes propios de la tecnología, algunas personas introducen algún dato mal y piden certificar, estamos con mucho trabajo con la matriculación, pero la plataforma es muy amigable, muy fácil de hacerla, pero por ahí surgen algunos inconvenientes que estamos resolviendo en el transcurso de la inscripción”, explicó.

Asimismo dijo que esperaban la gran cantidad de inscriptos, “nosotros teníamos esa expectativa, sabíamos que íbamos a tener una gran aceptación al mapa de ofertas para el ciclo lectivo 2021 no solamente para las carreras de formación docente sino que para las carreras de formación técnica, hay carreras que tienen mayor demanda como Educación Física, enseñanza primaria e inicial donde los cupos ya están agotados, ya no hay posibilidad de matricularse pero sí en el resto de las ofertas todavía hay posibilidades de hacerlo”, destacó.

Aseguró además que “hacemos esta preinscripción porque nosotros necesitamos saber el colectivo de alumnos que vamos a tener el año que viene porque en base a eso diseñamos el cursillo introductorio, para nosotros es importantísima esa instancia, vemos la cantidad de alumnos que se van matriculando, es una preinscripción habilitada formalmente hasta el día domingo”.

Explicó también que “después de esto viene una etapa en la cual los alumnos deben enviar las documentaciones que la misma plataforma les dice cómo enviarlas, por una cuestión de distanciamiento social estamos pidiendo a nuestros preinscritos que envíen al correo de la plataforma de cada instituto la documentación digitalizada, vamos a dar tiempo para que así lo puedan hacer, no podemos habilitar la presencialidad todavía en estos institutos, los alumnos deben enviar la documentación y una vez que reúnan todos los requisitos van a ser automáticamente inscriptos en la carrera, esa es la metodología que hemos implementado este año”.

“Nosotros por lo general prevemos la baja de alumnos, si sabemos que vamos a tener unos 60 inscriptos definitivos para el ciclo lectivo, habilitamos la plataforma para 80 por ejemplo preinscriptos, eso está previsto porque pasa todos los años de que por ahí el preinscripto desiste de la inscripción definitiva entonces va generando vacancia, no obstante, sobre todo en estas carreras que tienen gran demanda, si en el mes de febrero vemos que hay vacancia por supuesto que vamos a informar a la comunidad para invitarlos a que puedan matricularse”, destacó.

Señaló en ese marco que el cupo final estimado, “es variable, el año pasado tuvimos casi 8 mil alumnos, todos los años se va incrementando, tenemos casi 15 mil alumnos que están cursando regularmente las carreras de formación docente y técnicas en toda la geografía provincial, creemos, por las indagaciones y consultas que hacen los chicos en los institutos, que nosotros tenemos en las redes sociales, la matriculación será importante este año”.

Respecto a si este aumento en la matricula tiene que ver con la pandemia, Rigonatto reconoció que “es una de las causales, años anteriores fue la situación económica que vivió el país que hizo que muchos padres tuvieran que traer sus hijos a la provincia, hace dos años que tenemos una matricula que se ha incrementado sustancialmente, con la pandemia vivimos en incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar mañana ni dentro de un mes, menos el año que viene más allá de buenos augurios y la necesidad que todos queremos que esto se resuelva, no sabemos todavía con certeza qué va a pasar con esto”.

“Hay institutos que todavía tienen muchas vacantes, tienen que ingresar a la plataforma, pueden hacerlo desde la página del gobierno provincial y también desde la de Dirección de Educación Superior, seguir las indicaciones y ahí hacen la preinscripción. invitamos a quienes no lo han hecho que puedan anotarse”, finalizó Rigonatto.

