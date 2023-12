Primer caso positivo de encefalomielitis equina; hay más en estudio en Formosa

Ayer la Comisión Provincial de Sanidad Animal informó la situación epidemiológica en relación a la Encefalomielitis Equina del Oeste (EEO). En principio, informaron que se confirmó el primer caso positivo por Encefalomielitis Equina del Oeste en la provincia de Formosa, precisamente en Colonia El Alba, Departamento Pirané. No obstante, remarcaron que la situación epidemiológica se encuentra controlada, aclarando que, los equinos que estuvieron en contacto con la yegua afectada se encuentran aislados y presentan un buen estado de salud. Además, se realizaron tareas de control del foco y fumigación domiciliaria. Indicando que, según el protocolo de Sanidad Animal, todo caso sospechoso atendido por un veterinario oficial será tratado como “positivo” por lo que no se realizarán más muestreos de equinos. Se refirió al tema, el delegado regional de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Facundo Galvani, mencionando que hay otros casos sospechosos, en la zona de Misión Tacaaglé; puesto Doña Ramona, ubicado a diez kilómetros de General Belgrano Belgrano; Pozo del Tigre y Subteniente Perín. Respecto al caso de Colonia El Alba, afirmó que se produjo el deceso del equipo, cuya positividad de la enfermedad se confirmó por una muestra de laboratorio. Galvani informó que hasta el momento se registraron casos positivos en otras seis provincias: Chaco, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Asimismo, aseveró que “gracias a la difusión masiva, la población esta sensibilidad y ante la presencia de síntomas compatibles o de cambios de conducta del animal, incoordinación de los movimientos, rechinar de dientes, agresividad, entre otros englobados con sintomatología nerviosa, acuden al SENASA, para notificar”. En este contexto, COPROSA dictaminó una serie de medidas, el primer lugar, prohibió las concentraciones de equinos en todo el territorio formoseño y los movimientos de equinos hacia el exterior de la provincia. Mientras que, dentro de la provincia, se pueden realizar movimientos con la documentación correspondiente (DT-e, libreta sanitaria). También recomendaron evitar el contacto con animales con sintomatología compatible, ya que, si bien el contagio de EEO no se produce directamente, hay patologías que producen síntomas similares que sí se contagian por ese medio, como ser la rabia. También se reitera a los distintos actores relacionados con la producción y la sanidad equina, fortalecer y profundizar la revisión clínica periódica de sus animales, extremar las medidas de bioseguridad y aplicar las herramientas preventivas y de control, así como de higiene y desinfección. En tanto, desde el Ministerio de Desarrollo Humano informaron que, el propietario del equino del caso sospechoso de la localidad Subteniente Perín, departamento Patiño, que presentaba síntomas compatibles con la enfermedad en seres humanos, arrojó un resultado “no detectable” para el virus de la EEO por medio de la técnica PCR en tiempo real, realizada por el laboratorio del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio Maiztegui” de Pergamino. El paciente presenta un buen estado de salud y se encuentra bajo vigilancia clínica, al igual que su grupo familiar. Antes de finalizar, Comisión Provincial, solicitaron que, en caso de sospecha de enfermedad, avisar al SENASA, concurriendo a la oficina más cercana, enviar un WhatsApp al 1157005704, a través de la aplicación para dispositivos móviles “Notificaciones SENASA”, disponible en Play Store, escribiendo un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar o a través del apartado “Avisa al SENASA” de la página web del Organismo. Asimismo, recordaron que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), los ministerios de la Producción y Ambiente, y de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, y otros organismos integrantes de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA), están trabajando de manera coordinada con el objetivo de disminuir el riesgo de contagio, contener los posibles brotes y asegurar la salud y el bienestar tanto de las personas como de los équidos.