En el 39° aniversario de Malvinas, honraron a los héroes formoseños

Compartir

Linkedin Print

Como en cada 2 de abril, en homenaje al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, ayer, a las 7.30 de la mañana, el Centro Provincial de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) realizó en la plazoleta central de las Avenidas 25 de Mayo y Pantaleón Gómez de la ciudad de Formosa la tradicional entrega de ofrendas florales.

También, en ese mismo lugar, en la noche del jueves, en la víspera del aniversario 39º del conflicto bélico, se cumplió con la tradicional vigilia, que, ante el contexto de pandemia respetó los protocolos sanitarios vigentes.

El ex combatiente, sargento retirado del Ejército Argentino Raúl Ramos, recordó los momentos vividos en aquella gesta heroica.

El militar retirado detalló que la vigilia “fue algo diferente por la pandemia”, debido “a que no nos podíamos agrupar, entonces se decidió venir un grupo de veteranos de 10 a 12 personas con sus familiares para no dejar pasar por alto esta fecha”.

“Es un día muy especial para el veterano de guerra, porque con el paso del tiempo se nos rememora todo lo que hemos pasado en esas Islas, que al cumplirse 39 años de esa gesta, para nosotros es como que sucedió ayer, porque recordamos los momentos vividos día a día”, relató el hombre, que batalló en Malvinas con el EIR 4 de Monte Caseros de la provincia de Corrientes.

Recordó además que “hemos perdido muchos héroes a nivel nacional en este tiempo. Si vemos las noticias todos los días está muriendo un veterano, ya sea por COVID-19 u otras enfermedades, y cada vez somos menos lo cual nos entristece mucho” lamentó.

Sin embargo, enfatizó que “los que quedamos seguiremos con la llama encendida, y vamos a venir a este monumento del Arco Trunco, porque hay compromiso entre los veteranos”.

Por su parte, Rubén Guillen, formoseño que perteneció a una fuerza especial de comando boinas verdes que fue a Malvinas, junto con cinco formoseños, que regresaron todos con vida, agregó que el hecho de rendir homenaje a los caídos es un acto que nunca se dejará de hacer:“así pasen 150 años, lo van a continuar nuestros hijos y nietos” prometió.

Regimiento

La segunda parte de los actos tuvo lugar en la plaza de armas del Regimiento de Monte 29 con una formación a cargo del segundo jefe de la guarnición, mayor Víctor Manuel Biorno y la asistencia de veteranos y sus familiares.

“Le rendimos un sentido homenaje a todos aquellos que fueron a defender nuestra Patria, han hecho un sacrificio al enfrentarse a una de las potencias más grandes del mundo” sostuvo el militar.

Además comentó que permanece el contacto con ex combatientes para mantener viva la memoria de lo ocurrido y escuchar sus experiencias en aquel conflicto bélico.

En ese sentido resaltó que los soldados se han aferrado profundamente a Dios, independientemente de la religión que predicaban, “tuvieron que ser muy fuertes y tener fe para sobrellevar los 74 días que duró la guerra” consideró.

Por ultimo expresó que Las Malvinas generan un sentido de pertenencia y carga emocional muy fuerte para todos los argentinos: “Es una cuestión pendiente, nosotros queremos volver a izar nuestro pabellón nacional”, concluyó.

Gildo Insfrán

El gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán brindó su homenaje a los hombres y mujeres que dejaron su vida en defensa de la soberanía nacional, como así también a los veteranos de ese conflicto bélico.

“En esta fecha especial para el pueblo argentino honramos la memoria de los 650 compatriotas que dejaron su vida, defendiendo la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas y a nuestros heroicos veteranos de aquel infausto conflicto bélico”, sostuvo el primer mandatario.

Y agregó, que en el Día del Veterano y de los Caídos en el conflicto, “siguiendo su ejemplo de coraje, valentía y compromiso, defendamos hoy la vida de cada argentino y argentina en esta batalla que estamos librando contra una pandemia que ya se cobró la vida de 56 mil compatriotas”.

“¡Las Malvinas son y serán siempre argentinas!”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print