Ayer entrevistaron a más grupos de personas que desde hace días viene reclamando la entrega de módulos habitacionales

Ayer por la mañana, nuevamente un grupo de personas se acercó hasta la sede del Ministerio de la Comunidad que volvió a amanecer vallado, para reclamar por la entrega de módulos habitacionales. En esta ocasión se trató de un grupo reducido de personas que acudió con el fin de tener entrevistas para que los empleados del organismo analicen cada situación y completen los papeles que requieren para acceder a un módulo.

Cada familia tiene una diferente realidad, pero todas coinciden en la urgencia del otorgamiento de un módulo, teniendo en cuenta que muchas de ellas tienen todos sus integrantes desocupados y están a punto de ser desalojados de sus alquileres.

Según explicaron, desde el organismo les aseguraron que irán teniendo respuestas hacia fines de septiembre o principios de octubre.

“Vine a las 7 de la mañana, me encontré con toda esta situación, consulté para solicitar el módulo y me dijeron que solamente iban a hacer la entrevista a los que tenían turno a partir de las 9.30, yo no tengo turno, pero sí necesito los requisitos, no estoy anotada pero quiero hacerlo. Soy del barrio Mariano Moreno, estoy pasando de alquiler en alquiler y como me queda cerca vine con intenciones de pedir el módulo”, dijo una mujer al Grupo de Medios TVO.

“Se supone que te dan el número de trámite y de entrevista porque o sino no te dejan ingresar, yo tengo algunas ideas de los requisitos que piden e incluso tengo algunos papeles pero esta vez no me van a poder atender, tengo que sacar el turno”, acotó.

Explicó que busca anotarse para el módulo “porque tengo una beba de un mes de vida, no pude pagar el alquiler y la dueña me dijo que en cualquier momento me va a sacar mis cosas como parte de pago, yo no tengo plata, solo estoy cobrando la Asignación por Embarazo y ahora estoy esperando para cobrar la Asignación por Hijo, necesito una ayuda, con lo que estaba cobrando pagaba el alquiler pero no pude hacerlo más”.

De la misma forma, otra mujer relató que “vine a ver si me dan una solución, desde el mes pasado que me tienen así con idas y vueltas y no me dan una respuesta. Yo estoy anotada desde hace dos años y todos los meses es la misma respuesta, que venga tal día, vengo y me dicen que vuelva en unos meses y así va pasando el tiempo, ahora vivo en Lote 111 en la casa de mi suegra, comparto un módulo con ella”.

“Acá solo nos dicen que están trabajando con la gente que se anotó antes, en 2016, 2017, pero no podemos esperar más. vine y estaba todo con vallas, es la primera vez que vengo y me encuentro con esto, me sorprendió pero todos buscamos lo mismo que es una respuesta”, finalizó.

