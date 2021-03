Ayer le dieron el alta a ocho pacientes que estaban internados por covid-19

Compartir

En la siesta de ayer fueron dados de alta los ocho pacientes que se encontraban internados en el Hospital Interdistrital de la Contingencia, que funciona en el Hospital Evita, y que superaron el coronavirus.

En ese sentido Arturo, vecino de Formosa Capital comentó que su caso fue detectado luego de que dieran positivos compañeros de trabajo, por lo que fueron hisopados el resto de los trabajadores.

En un primer momento estuvo cursando su cuarentena en el Centro de Alojamiento Preventivo (CAP) que funcionaba en el ex Colegio Nacional, hasta que manifestó un síntoma (sangrado de nariz), y fue trasladado al Hospital.

“Tuvimos una atención única en este hospital, desde que ingresamos hasta que salimos, me atendieron mejor que en casa, por así decirlo. Estuve internado 10 días, primero en el colegio Nacional, por un sagrado de nariz fui derivado aquí, donde me sentí desde el primer día muy tranquilo” resumió.

Su hija Solange, comentó que como trabajadora de un organismo público fue contagiada junto a nueve compañeros más, y a su vez, algunos familiares, por contacto estrecho. En su caso, también fue alojada en el CAP del ex colegio Nacional y luego derivada al Evita.

“Al principio sentimos angustia, pero una vez que nos internaron, ya muy tranquilos, la atención que nos brindaron fue muy buena. Estuve solo cinco días internada acá, sin síntomas pero me sentí muy contenida, ahora voy a seguir unos días más en mi casa, y después volveré a trabajar” detalló.

Ambas personas destacaron el gran nivel de compromiso de todo el personal de Salud del Hospital Evita, como también de maestranza que cumple su trabajo acabadamente, brindando una atención excelente durante la internación.

