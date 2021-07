Ayer se alcanzó la vacunación del 75% de la población objetivo en Formosa

Compartir

El mediodía de ayer el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, cinco personas fallecieron y 254 fueron diagnosticadas con coronavirus en toda la provincia.

Los fallecimientos fueron de un vecino de Formosa: Braulio de 70 años; una vecina de Comandante Fontana: Edilia de 64 años; una vecina de La Bomba: Ángela de 70 años; un vecino de La Primavera: Marcelo de 46 años; y un vecino de Villafañe: José de 82 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En cuanto a los 254 nuevos diagnósticos fueron detectados en personas de entre uno a 77 años, en el marco de los 5.979 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas con el 4,2% de positividad.

Del total, 70 fueron verificados en Formosa Capital: 36 consultas por síntomas, 26 contactos estrechos, seis consultas por egreso y dos controles por internación; 38 en Las Lomitas: 18 contactos estrechos, 14 por búsqueda activa y seis consultas por síntomas; 14 en La Primavera: 11 contactos estrechos, dos consultas por síntomas y uno por búsqueda activa; 14 en Ibarreta: siete contactos estrechos, seis consultas por síntomas y uno por búsqueda activa; 14 en el Colorado: 12 por búsqueda activa, un contacto estrecho y una consulta por egreso; 13 en Pozo del Tigre: 12 contactos estrechos y una consulta por egreso; 12 en Pirané: cinco estrechos, cuatro por búsqueda activa y tres consultas por síntomas; nueve en Palo Santo: seis contactos estrechos y tres consultas por síntomas.

Ocho casos son de Villa Dos Trece: cuatro contactos estrechos y cuatro consultas por síntomas; cinco de Clorinda: tres por búsqueda activa y dos consultas por síntomas; cuatro de El Potrillo: tres consultas por síntomas y uno por búsqueda activa; cuatro contactos estrechos de Mojón de Fierro; cuatro de Laguna Naineck: dos consultas por síntomas, un contacto estrecho y uno por búsqueda activa; tres contactos estrechos de El Espinillo; tres de Buena Vista: dos contactos estrechos y uno por búsqueda activa; tres contactos estrechos de Laguna Blanca; tres de Campo del Cielo: dos consultas por síntomas y uno por búsqueda activa; tres contactos estrechos de Misión Laishí; dos búsquedas activas de Villa Escolar; dos consultas por síntomas de Herradura y dos más de Laguna Yema; dos contactos estrechos de Colonia Pastoril, dos de Ingeniero Juárez y dos más de Subteniente Perín.

Dos diagnósticos más corresponden a Fontana: un estrecho y una búsqueda activa; dos a Tacaalgé: un estrecho y una búsqueda activa; dos búsquedas activas a Belgrano; una consulta por síntomas a Mansilla, otra a Estanislao del Campo, otra a Portón Negro y una más a Los Chiriguanos; un contacto estrecho a Gran Guardia y otro a Villafañe; y seis ingresos desde otras jurisdicciones: dos de Salta, uno de Chaco, uno de Corrientes, uno de Jujuy y uno de Santiago del Estero, de los cuales uno decidió retirarse de la provincia por no aceptar el protocolo establecido para casos positivos.

Además, ayer se dio el alta médica a 349 pacientes recuperados que son de Formosa, 99; Las Lomitas, 57; El Colorado, 27; Pozo de Maza, 25; Misión Tacaagle, 17; Clorinda e Ibarreta, 14; Pirané, 11; Pozo del Tigre, nueve; Laguna Blanca, ocho; Riacho He He, siete; Ingeniero Juárez, Villa Dos Trece, Comandante Fontana y El Potrillo, seis en cada localidad; Herradura, cinco; María Cristina y El Chorro, cuatro en cada una; General Güemes, Buena Vista y Villa Escolar, tres en cada una; Lote 8, Misión Pozo Yacaré, La Rinconada, Villafañe y Laguna Yema, dos en cada una; y Colonia Pastoril, Fortín Lugones, Santa Teresa, El Espinillo y General Mansilla, uno en cada una.

En ese marco, al 22 de julio de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 55.288 casos de coronavirus, de los cuales se recuperaron 50.235, siguen activos 4.011, fallecieron 999, egresaron del territorio 43 y se llevaron a cabo 829.134 con el 6,67% de positividad acumulada.

75% de la población

objetivo vacunada

Para finalizar, el Consejo sostuvo que “estamos siendo testigos de la mayor campaña de vacunación en la historia de la provincia de Formosa”, con más de 365.000 dosis aplicadas en todo el territorio, superando este jueves el 75% de la población objetivo vacunada.

“Cada jornada de vacunación representa un acto de esperanza, solidaridad y amor que estamos llevando a cada rincón de la provincia a partir del trabajo comprometido de todas las áreas del gobierno provincial, de los trabajadores municipales y de los miles de voluntarios militantes por la salud y la vida”, aseveró el organismo.

Y sentenció: “Instamos a la población a concurrir a los vacunatorios y a perseverar en la responsabilidad individual y comunitaria de cuidarnos, cumpliendo los protocolos y medidas sanitarias vigentes, ya que con ello nos acercamos cada vez más a la nueva normalidad que lograremos en el marco de la pandemia”.

