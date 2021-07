Ayer se diagnosticaron 341 casos y fallecieron cinco personas por coronavirus en Formosa

Compartir

El Consejo informó que, en las últimas 24 horas, fallecieron cinco comprovincianos y 341 fueron diagnosticados con coronavirus en toda la provincia.

Los fallecimientos son dos vecinos de Formosa: Cecilio de 86 años y Graciela de 47 años; un vecino de Estanislao del Campo: Marcelino de 81 años; un vecino de Laguna Gobernador: Vicente de 73 años; y un vecino de Laguna Blanca: Gualberto de 65 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En cuanto a los 341 casos nuevos, fueron detectados en personas de entre uno y 91 años, en el marco de los 4293 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas con el 7,9% de positividad.

Del total, 145 son de Formosa: 70 consultas por síntomas, 66 contactos estrechos, siete consultas por egreso y dos controles por internación; 41 de Las Lomitas: 26 por búsqueda activa, 12 contactos estrechos y tres consultas por síntomas; 26 de Pirané: 13 consultas por síntomas, siete contactos estrechos y seis por búsqueda activa; 14 de El Colorado: nueve contactos estrechos, tres consultas por síntomas y dos por búsqueda activa; 12 de Laguna Blanca: seis contactos estrechos, tres consultas por síntomas y tres por búsqueda activa; 12 de Laguna Naineck: seis contactos estrechos, tres consultas por síntomas y tres por búsqueda activa; 12 de Clorinda: cuatro contactos estrechos, cuatro consultas por síntomas, tres consultas por egreso y uno por búsqueda activa; 10 de Palo Santo: cinco por búsqueda activa, tres consultas por síntomas y dos contactos estrechos; nueve de Ibarreta: cinco contactos estrechos, tres consultas por síntomas y una consulta por egreso.

También cinco casos corresponden a Monte Lindo: cuatro consultas por síntomas y uno por búsqueda activa; cinco contactos estrechos a Pozo Sargento; cuatro contactos estrechos a Misión Laishí y cuatro a Tatané; cuatro a Buena Vista: tres por búsqueda activa y una consulta por síntomas; tres contactos estrechos a Mansilla y otros tres a Misión Tacaaglé; tres a Riacho He He: dos consultas por síntomas y un contacto estrecho; tres a El Espinillo: dos por búsqueda activa y un contacto estrecho.

Completan el total, tres búsquedas activas diagnosticadas en El Chorro y otras tres en Fontana; dos contactos estrechos en Villa Escolar, dos en Mojón de Fierro y dos más en Pozo de Maza; dos casos en Villafañe: un estrecho y una consulta por síntomas; dos búsquedas activas en Laguna Yema; dos consultas por síntomas en La Primavera, dos en Estanislao del Campo y dos más en Pozo del Tigre; una consulta por síntomas en Ingeniero Juárez y otra en Herradura; un contacto estrecho en Siete Palmas; y una búsqueda activa en Posta Cambio Zalazar.

Ayer también se dio de alta médica a 348 pacientes recuperados de COVID, que son de Formosa, 190; El Colorado, 17; Pirané, 16; Misión Laishi, 15; Clorinda, 14; Laguna Blanca, 13; Ibarreta, 10; Güemes, siete; Misión Tacaaglé, seis; Herradura, Las Lomitas, Villafañe y Laguna Naineck, cinco en cada localidad; Pozo de Maza, cuatro; Estanislao del Campo, Comandante Fontana, Mojón de Fierro, General Mansilla y General Belgrano, tres en cada una; Bartolomé de las Casas, Villa Dos Trece, El Espinillo, Palo Santo, Pozo del Tigre, Riacho He He e Ingeniero Juárez, dos en cada una; Subteniente Perin, San Hilario, Buena Vista, Tatane, Laguna Gallo, Laguna Gobernador y Boca Riacho Pilagás, uno en cada una.

En ese marco, al 1 de julio de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 47.131 casos de coronavirus, de los cuales 42.040 se recuperaron, 4.210 siguen activos, 846 fallecieron, 35 egresaron de la provincia y se llevaron a cabo 716.685 con el 6,58% de positividad acumulada.

Aumento de casos en el interior

Por último, el Consejo señaló que, si bien se advierte una disminución general de los casos positivos a COVID-19 en la provincia en la comparación mensual, debe destacarse que está variando la incidencia de esta enfermedad, manifestándose un aumento de la misma en el interior provincial en relación a la ciudad capital.

En efecto, desde principios del mes de abril la ciudad de Formosa superaba en cantidad diaria de casos positivos al resto del territorio provincial, manteniéndose dicha tendencia durante tres meses. Sin embargo, en los últimos seis días, la cantidad de casos diarios reportados en el interior provincial superan a los detectados en la ciudad capital.

Este dato se confirma con el hecho de que en los últimos 15 días la cantidad de casos totales detectados en el interior provincial aumentaron un 17% en relación a los 15 días anteriores.

“La pandemia nos enseñó que no existen salvaciones individuales ni aisladas, sino que debemos combatirla colectivamente, aunando nuestros esfuerzos en todas las ciudades, pueblos, colonias y comunidades de nuestra provincia”, sostuvo el organismo.

Y sentenció: “Sigamos perseverando en los cuidados preventivos y en el cumplimiento de las medidas sanitarias mientras avanzamos aceleradamente en la vacunación en cada rincón de la provincia”.

