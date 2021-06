Ayer se diagnosticaron 636 nuevos casos y se produjeron 13 fallecimientos en Formosa

Compartir

Este martes, en una nueva conferencia de prensa, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, informó que, en las últimas 24 horas, 13 comprovincianos fallecieron y 636 fueron diagnosticados con coronavirus en toda la provincia.

Los decesos son de diez de vecinos de Formosa: Francisca de 89 años, Juan de 81 años, Eusebia de 75 años, Margarita de 63 años, Pedro de 55 años, Jorge de 53 años, Miguel de 53 años, Norma de 47 años, Manuel de 38 años y Lucas de 19 años; un vecino de El Colorado: Luis de 55 años; un vecino de Riacho He He: Antonio de 66 años; y una vecina de Ingeniero Juárez: María de 53 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En cuanto a los 636 casos nuevos, fueron detectados en personas de entre nueve meses y 85 años, en el marco de los 5.136 test de vigilancia y búsqueda activa de casos realizados en las últimas 24 horas con el 12,4% de positividad.

Del total, 463 son de Formosa Capital: 223 consultas por síntomas, 195 contactos estrechos, 40 por búsqueda activa, tres consultas por egreso y dos controles por internación; 26 de El Colorado: 19 contactos estrechos, cuatro por búsqueda activa y tres consultas por síntomas; 23 de Laguna Blanca: 14 contactos estrechos y nueve por búsqueda activa; 20 de Clorinda: siete consultas por síntomas, cinco por búsqueda activa, cuatro contactos estrechos y cuatro consultas por egreso; 18 de Pirané: ocho contactos estrechos, seis por búsqueda activa y cuatro consultas por síntomas; 11 de General Güemes: siete contactos estrechos y cuatro consultas por síntomas.

También, nueve diagnósticos corresponden a El Espinillo: seis contactos estrechos y tres consultas por síntomas; ocho a San Hilario: cuatro contactos estrechos y cuatro por búsqueda activa; ocho a Estanislao del Campo: cinco contactos estrechos y tres consultas por síntomas; siete a Ibarreta: cinco contactos estrechos y dos consultas por síntomas; siete a Fontana: cuatro consultas por síntomas y tres contactos estrechos; cinco de Misión Laishí: cuatro contactos estrechos y uno por búsqueda activa; cinco a Ingeniero Juárez: cuatro por búsqueda activa y un contacto estrecho; tres a Las Lomitas: dos por búsqueda activa y un contacto estrecho.

Por último, dos consultas por síntomas fueron diagnosticadas en Palo Santo; dos en General Belgrano: un contacto estrecho y una por búsqueda activa; dos búsquedas activas en Tres Lagunas y dos en Mojón de Fierro; una consulta por síntoma en Misión Tacaaglé y otra en Pozo del Tigre; un contacto estrecho en Laguna Naineck, otro en Riacho He He y otro en Herradura una consulta por egreso en Villafañe; una búsqueda activa en Pastoril, otra en Pozo Yacaré, otra en Los Chiriguanos y otra en Pozo de Maza; dos ingresos desde Buenos Aires, dos desde Entre Ríos y uno desde Corrientes.

Además, ayer se dio el alta médica a 1005 pacientes recuperados que son de Formosa, 743; Pirané, 48; El Espinillo, 26; Laguna Blanca, 24; Clorinda, 23; El Colorado, 17; Tres Lagunas, 12; General Belgrano, 10; Laguna Naineck e Ingeniero Juárez, nueve en cada localidad; General Güemes e Ibarreta, seis en cada una; Las Lomitas, Los Chiriguanos, Palo Santo y Siete Palmas, cinco en cada lugar; Comandante Fontana, Herradura, Villafañe, Mojón de Fierro, Misión Laishi, Pozo del Tigre, San Martin II y Estanislao del Campo, cuatro en cada uno; Buena Vista, Laguna Yema y Palma Sola, tres en cada uno; Fortín Lugones, Misión Tacaaglé, Riacho He He y Villa Escolar, dos en cada uno; La Primavera, Loma Senes y Villa Dos Trece, uno en cada jurisdicción.

En ese marco al 8 de junio de 2021 en la provincia de Formosa se diagnosticaron 37.392 casos de coronavirus de los cuales 29.368 se recuperaron, 7.384 siguen activos, 605 fallecieron, 35 egresaron de la provincia y se llevaron a cabo 610.644 con el 6,12% de positividad acumulada.

Controles

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia registró el ingreso al territorio de 475 camiones de carga, 100 vehículos y 181 personas; controló en la vía pública a 47.366 personas y 4.250 vehículos; labró infracciones a 16 vehículos y 224 personas por incumplimiento de medidas sanitarias; intervino una fiesta privada; y detectó cuatro ingresos irregulares judicializados, dos violaciones de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho y dos violaciones de aislamiento domiciliario de casos positivos.

