Ayer se informaron cinco fallecimientos y 447 casos nuevos de coronavirus en Formosa

Ayer, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, fallecieron cinco comprovincianos y 447 fueron diagnosticados con coronavirus en toda la provincia.

Los decesos se tratan tres vecinos de Formosa: Florencio de 70 años, José de 67 años y Eusebio de 47 años; un vecino de Clorinda: Gustavo de 37 años; y un vecino de Laguna Naineck: Oscar de 35 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

Respecto a los 447 casos nuevos fueron detectados en el marco de los 4632 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas, en personas de entre uno y 85 años de edad, con el 9,7% de positividad.

Del total, 219 son de Formosa Capital: 113 consultas por síntomas, 87 contactos estrechos, 15 por búsqueda activa, dos consultas por egreso y dos controles por internación; 27 de Pirané: 17 contactos estrechos, seis por búsqueda activa y cuatro consultas por síntomas; 24 de Fontana: 20 contactos estrechos, tres consultas por egreso y una consulta por síntomas; 23 de El Colorado: 19 contactos estrechos y cuatro consultas por síntomas; 17 contactos estrechos de Pozo de Maza; 15 de Las Lomitas: cinco por búsqueda activa, cinco contactos estrechos y cinco consultas por síntomas; 11 contactos estrechos de Pozo Sargento; 10 de Clorinda: seis contactos estrechos y cuatro consultas por síntomas.

También nueve diagnósticos fueron detectados en Ibarreta: siete contactos estrechos y dos consultas por síntomas; nueve en Laguna Naineck: siete contactos estrechos y dos por búsqueda activa; ocho en Misión Laishí: cuatro por búsqueda activa, dos contactos estrechos y dos consultas por síntomas; ocho en Villafañe: cuatro contactos estrechos y cuatro por búsqueda activa; ocho contactos estrechos en Laguna Yema; seis contactos estrechos en Laguna Blanca; cinco contactos estrechos de Riacho He He; cinco en Villa Dos Trece: tres consultas por síntomas y dos contactos estrechos; cuatro en San Martín Dos: tres contactos estrechos y una consulta por síntomas.

Completan el total de casos, cuatro contactos estrechos que corresponden a San Hilario; cuatro a El Chorro: dos por búsqueda activa y dos consultas por síntomas; cuatro a El Potrillo: dos contactos estrechos y dos por búsqueda activa; cuatro a Siete Palmas: dos por búsqueda activa y dos consultas por síntomas; tres a Herradura: dos contactos estrechos y una consulta por síntomas; tres a Güemes: dos consultas por síntomas y un contacto estrecho; tres a Pozo del Tigre: dos contactos estrechos y uno por búsqueda activa; tres a Palo Santo: dos contactos estrechos y una consulta por síntomas; tres contactos estrechos a Ingeniero Juárez; dos consultas por síntomas a Laguna Gobernador; dos por búsqueda activa a El Quebracho; un contacto estrecho a La Primavera, otro a Estanislao del Campo y uno más a El Espinillo; y un ingreso desde Jujuy.

Además, sedio el alta médica a 388 pacientes recuperados que son de Formosa, 230; Clorinda, 17; Pirané, 15; Ibarreta, 14; El Colorado, 13; Laguna Blanca, 10; Estanislao del Campo, nueve; Villafañe, ocho; Lote 8 y Laguna Naineck, seis en cada localidad; General Mansilla, El Espinillo y Misión Laishi, cinco en cada una; Los Chiriguanos, Laguna Yema y Comandante Fontana, cuatro en cada una; Riacho He He, Santa Teresa, Mojón de Fierro, Las Lomitas y General Belgrano, tres en cada una; Misión Tacaaglé, Herradura, Palo Santo, María Cristina, Ingeniero Juárez y Villa Dos Trece, dos en cada una; y El Esterito, Tatane, Pozo La Chiva, Siete Palmas, Villa Escolar y El Potrillo, uno en cada jurisdicción.

En ese marco, al 27 de junio de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 45.774 casos de coronavirus de los cuales 40.536 se recuperaron, 4.382 siguen activos, 821 fallecieron, 35 egresaron de la provincia y se realizaron 702.091 con el 6,52% de positividad acumulada.

20% de disminución

en la mortalidad

Por último, el organismo indicó que, en los últimos 7 días, se detectaron 2.891 casos nuevos de COVID-19 en la provincia de Formosa, número similar a la semana anterior, lo que indica un actual amesetamiento en la curva de contagios.

A su vez, el descenso de los casos logrado en las últimas semanas empieza a reflejarse levemente en un descenso de los fallecimientos por COVID-19, ya que en esta semana disminuyeron en un 20% las muertes por esta enfermedad.

Aun así, los indicadores sanitarios de contagios y de fallecimientos continúan siendo altos en la provincia, razón por la cual “debemos perseverar en los cuidados preventivos y en el cumplimiento de las medidas y protocolos vigentes”.

“Estas medidas, junto a la vacunación, constituyen las principales defensas que tenemos frente a este virus que tanto daño produce”, concluyó el parte.

