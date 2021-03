Compartir

Linkedin Print

En la madrugada de ayer se realizó la reconstrucción del siniestro vial que terminó con la vida de Sofía Puyó hace más de dos años. El lugar implicado desde la calle Jujuy hasta la calle Yunká sobre la avenida González Lelong, tramo que realiza el único acusado por el hecho hasta terminar impactando contra un árbol, estuvo cerrado al tránsito. En el lugar estuvo presente la jueza, secretarios, personal policial, del Forense Judicial, el fiscal, peritos, familiares, testigos y también el imputado que se acercó en presencia de su abogado.

Este paso, uno de los últimos antes del juicio oral, es de gran importancia para la justicia y un logro de la parte querellante. El mismo debía realizarse hace ya un año pero fue postergado debido a la pandemia.

Analía Gon, madre de Sofía, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a cómo avanzó este paso que llevó varias horas.

“Estuvimos despiertos desde las 2 de la mañana para asistir a la reconstrucción, emocionalmente es muy fuerte todo. Era un paso muy importante, algo que teníamos que ir, presenciar, y es un avance en la justicia, que la jueza Taboada haya dado lugar a esta reconstrucción es un paso muy importante”, expresó.

“Nuestro abogado había solicitado esto el año pasado, pero no pudo ser a causa de la pandemia, ahora nos dieron esa posibilidad, nos dijeron que es un paso importante previo al juicio, estamos muy conformes, la verdad es que nos pareció muy bien organizado, un trabajo muy minucioso ya que vimos cómo actuaba la jueza, los peritos, el fiscal, estaban los testigos, por eso es que la reconstrucción empieza desde la calle Jujuy, ya que ahí estaba parado un policía que es el primer testigo, el recorrido sigue hasta la calle Córdoba donde creo que había otro policía. Los testigos fueron interrogados por ambas partes, por nuestros abogados y el del acusado, creo que fue beneficioso, el lunes tendrán que ir firmar los presentes y prestar conformidad, no sé qué paso seguirá, la justicia sigue su curso, pero este era un paso importante”, destacó Gon.

Asimismo dijo que “en el lugar hubo tres testigos, una persona de la estación de servicio y dos policías”.

Respecto a si el acusado realizó alguna declaración, aseguró que “él tenía derecho a hablar si quería, solo estaba parado, el que hablaba era su abogado, no sé para qué fue, la reconstrucción se hizo con un auto que prestó una concesionaria, un policía de la misma contextura física que el acusado que lo representó y una amiga de Sofía que hizo de ella, le tocó la parte tan fea de tirarse al piso y demás”.

En cuanto a si en la reconstrucción del hecho, se aportó algo que la familia desconocía de aquella fatídica madrugada, expresó que “nosotros estamos siguiendo paso a paso todos los días con nuestro abogado, desde el principio sabemos mucho más porque tenemos información desde que Sofía sale de nuestra casa por las cámaras entonces tenemos toda esa información más las cámaras recolectadas del resto del camino, lo que se hizo para nosotros no agregó detalles a lo que sabíamos, nuestra posición para la justicia sería subjetiva porque nosotros lo vemos como padres pero en realidad esta fue la oportunidad para que se vea desde el punto de vista objetivo porque el escenario es diferente. Yo creo que a la jueza le habrá quedado la inquietud de porqué hizo un movimiento y luego otro, porqué aceleró desde la calle Padre Grotti, qué sentido tenía acelerar a esa velocidad, qué quiso hacer y como el se calla queda de parte de los peritos seguramente dictaminar el comportamiento”.

Señaló además que “desde el primer momento supimos que había intención (del acusado) por muchos motivos, sabíamos que Sofía le había dicho que no se iban a ver más y eso causó un enojo y el comportamiento posterior que es fundamental, todos vieron en las redes sociales como él jamás manifestó arrepentimiento, lo que hizo es ir a festejar, en ningún momento él sintió lo que hizo, no tuvo arrepentimiento. Esta madrugada él estaba pendiente de ver si la prensa lo estaba mirando, evidentemente esa parte lo ofendió porque salió del procedimiento y se fue a hacer un vio a Instagram, nos comentaron y sacaron fotos y algunas grabaciones en las que él dice que se montó un show como para involucrarlo en algo que no hizo, no entiendo bien su postura, eso demuestra a las claras que estamos ante un psicópata y que hubo intencionalidad”.

Acotó que “yo lo vi tranquilo, como que no pasó nada, no colaboró, salir de ahí e ir a hacer un vivo en las redes y decir las barbaridades que dijo es una falta de respeto a la justicia que está haciendo un gran trabajo, se movilizó un montón de personas, es un procedimiento que lleva tiempo organizar y él llama show a todo esto, no se pone en el lugar de dos padres que perdieron a una hija, él en ningún momento mostró arrepentimiento, nosotros tuvimos oportunidad de escuchar sus audios cuando nos dieron las pericias de los teléfonos de grabados en los pendrives y tuvimos que escuchar insultos hacia nosotros como que estábamos obstaculizando su vida”

“Jamás tuvo arrepentimiento, tuvo oportunidades para hablar, para declarar y lo que vaya a decir va a ser mentira porque su comportamiento demostró desde el minuto cero que no se arrepintió, demostró falta de empatía y que no le importaba nada, no sé qué puede decir hoy después de todo lo que pasó”, finalizó Gon.

Compartir

Linkedin Print