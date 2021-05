Ayer se registraron 10 fallecimientos y 857 casos nuevos de coronavirus en Formosa

Compartir

En una nueva conferencia de prensa, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, informó que, en las últimas 24 horas, 10 personas fallecieron y 857 fueron diagnosticadas con coronavirus en todo el territorio provincial.

Los decesos son de seis vecinos de Formosa: Sebastiana de 88 años, Dominga de 79 años, Luis de 61 años, Demetrio de 58 años, Hugo de 44 años y Aldo de 36 años; tres de Clorinda: Elvira de 60 años; Zulma de 52 años y Cristian de 37 años; y un vecino de Ingeniero Juárez: Silvestre de 44 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En cuanto a los 857 nuevos diagnósticos, los mismos fueron detectados en personas de entre cinco meses a 90 años de edad en el marco de los 6.934 test de vigilancia y búsqueda activa de casos realizados en las últimas 24 horas con el 12,4% de positividad.

Del total de casos, 666 corresponden a Formosa Capital: 459 consultas por síntomas, 98 por búsqueda activa, 95 contactos estrechos, 10 consultas por egreso y cuatro controles por internación; 39 a Clorinda: 18 consultas por síntomas, 11 contactos estrechos y 10 por búsqueda activa; 19 a Misión Tacaaglé: 14 contactos estrechos, tres por búsqueda activa y dos consultas por síntomas; 10 a General Belgrano: 10 contactos estrechos, cinco consultas por egreso y tres consultas por síntomas; 16 a Pirané: nueve contactos estrechos y siete por búsqueda activa; 14 a Laguna Blanca: 11 contactos estrechos y tres consultas por síntomas; 13 a Laguna Naineck: 10 contactos estrechos, dos por búsqueda activa y una consulta por egreso; 11 a El Espinillo: 10 contactos estrechos y una por búsqueda activa; nueve a Palo Santo: seis contactos estrechos y tres por búsqueda activa; ocho contactos estrechos a Los Chiriguanos.

Otros cuatro diagnósticos positivos son de Las Lomitas: tres contactos estrechos y una consulta por síntomas; cuatro contactos estrechos de El Colorado y otros cuatro de Comandante Fontana; cuatro de Villafañe: tres contactos estrechos y una consulta por síntomas; cuatro de Riacho He He: dos contactos estrechos y dos por búsqueda activa; tres de General Güemes: dos contactos estrechos y una consulta por síntomas; tres de Ibarreta: dos contactos estrechos y una consulta por síntomas; dos de La Primavera: un contacto estrecho y una consulta por síntomas; dos búsquedas activas de Mojón de Fierro; dos de General Mansilla: un contacto estrecho y uno por búsqueda activa; un contacto estrecho de Villa Escolar; una búsqueda activa de Buena Vista, otra de Laguna Yema, otra de Fortín Lugones y otra de San Martín 2; un contacto estrecho de Misión Laishi, otro de Siete Palmas, otro de Gran Guardia, otro de Ingeniero Juárez; dos ingresos desde Chaco y otro desde Córdoba.

Además, este viernes se dará de alta médica a 455 pacientes recuperados, de los cuales 383 son de Formosa Capital, 34 de Clorinda, ocho de General Belgrano, seis de Pirané, cinco de Riacho He He, cuatro de Ingeniero Juárez, tres de Ibarreta, dos de El Colorado, dos de Laguna Naineck, uno de Comandante Fontana, otro de La Primavera y seis de ingresos desde otras jurisdicciones.

Cifras totales

En ese marco, al 14 de mayo de 2021 en la provincia de Formosa se diagnosticaron 17.046 casos de COVID 19 de los cuales 9.159 se recuperaron, 7.596 siguen activos, 257 fallecieron y 34 egresaron de la provincia. También se llevaron a cabo 464.394 test con el 3,67 % de positividad acumulada.

Los casos activos de coronavirus por localidad se distribuyen en Formosa Capital, 5.960; Clorinda, 414; Misión Tacaaglé, 90; Gral. Belgrano, 86; Los Chiriguanos, 82; Pirané, 73; Riacho He He, 70; Laguna Naineck, 69; Laguna Blanca, 59; Villafañe, 55; Palo Santo, 52; General Güemes, 48; Ibarreta, 43; Ingeniero Juárez, 36; El Espinillo, 36; Herradura, 35; Buena Vista, 30; Colonia Pastoril, 29; El Colorado, 27; Villa Dos Trece, 26; Comandante Fontana, 25; Siete Palmas, 22; Misión Laishí, 22; Estanislao del Campo, 20; Villa Escolar, 15; General Mansilla, 12; La Primavera, 12; Mojón de Fierro, 12; Tatané, 12; Gran Guardia, 10; Las Lomitas, nueve; Posta Cambio Zalazar, ocho; Subteniente Perin, seis; El Potrillo, tres; Laguna Yema, tres; Lamadrid, tres; El Chorro, dos; Guadalcazar, dos; Tres Lagunas, dos; San Martin 2, dos; Fortín Lugones, uno; La Rinconada, uno; Mariano Boedo, uno; ingreso desde otras jurisdicciones, 71.

Disminuir los contagios

Por último, el organismo sostuvo que, abril fue el mes de mayor cantidad de fallecimientos por COVID-19 con 99 muertes por esta enfermedad, pero en las primeras dos semanas de mayo, se superó ese número con 115 fallecimientos de comprovincianos por coronavirus.

Para disminuir la pérdida de vidas humanas por causa de la pandemia, se necesita disminuir los contagios diarios que continúan a un nivel muy alto.

“La única forma de hacerlo es evitar la exposición al virus, lo cual se logra quedándonos en casa, sin salir de manera innecesaria. Ante la alta circulación viral comunitaria, el no guardar los dos metros de distanciamiento social o no usar correctamente el barbijo en todo momento significan situaciones de altísimo riesgo de contagio. Seamos responsables y cumplamos con todas las medidas y protocolos sanitarios. La vida es lo único que no se puede recuperar”, concluyó el parte.

