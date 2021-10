Ayer se retomó la presencialidad plena en todas las escuelas de la provincia

Compartir

Tal como lo dispuso el pasado viernes el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, este lunes 4 se retomó la presencialidad plena en todos los establecimientos educativos de la provincia con una importante asistencia por parte de los estudiantes.

Al respecto, la profesora Nelly Verón, quien es directora de la EPEP N°380, expresó estar “con mucha alegría” porque fueron meses “complicados para nosotros también como docentes”.

“Debíamos repetir la misma clase dos veces, porque teníamos dos burbujas, entonces el aprovechamiento que vamos a tener a partir de ahora tanto en enseñanza como aprendizaje va a ser muy bueno. Tuvimos una asistencia casi del 90% en el turno mañana”, indicó.

En ese marco, sostuvo que “esto es volver a la tan ansiada normalidad” y resaltó que, de todas maneras, se siguen cumpliendo al pie de la letra los protocolos establecidos para estos casos.

“Recién filmábamos nosotros para nuestro archivo, la felicidad de los niños de primer grado en su primer recreo, porque piensen que cuando estuvimos con las burbujas no había recreo”, comentó.

Y agregó: “Entonces el poder encontrarse, que es tan importante, poder jugar con el otro, el niño sabe de los cuidados, pero no la gravedad, entonces hoy permitirles jugar en el patio es su primera experiencia en el patio de una escuela con sus compañeros”.

Por otro lado, la docente se refirió al Servicio Nutricional que brinda la institución y aseveró que, durante los meses de aislamiento, “nunca se cortó”.

“En esos momentos se entregaba un paquete de leche en polvo por familia y durante el tiempo de clases, cuando empezaron a venir, se prepara la leche y se les sirve en un horario establecido, a eso le llamamos plato servido, los papás no retiran más, sino que los chicos traen sus elementos y toman la leche en la escuela”, explicó.

Asistencia plena, felicidad plena

Por su parte, la directora de la EPEP N°82, Mónica Argüello, también conversó con esta Agencia y aseguró que “soñábamos con este día”, al mismo tiempo que, en coincidencia con su colega, puso de resalto el primer encuentro de los estudiantes de 1° grado.

“Todavía no entramos en el sentimiento de razón de lo que es este día de aquellos otros en los que veíamos la escuela vacía, después a medias se fue completando el alma, comenzamos con las burbujas y hoy estamos a pleno. Así que, presencialidad plena y felicidad plena”, manifestó.

En esa línea, la docente consideró que la presencialidad además de plena, también es segura porque “en todo momento respetamos el protocolo”.

“Los niños antes de ingresar tienen el distanciamiento marcado afuera por grado, primer ciclo entra por el portón, segundo ciclo por el otro y eso se sigue manteniendo”, comentó.

Asimismo, dijo que conciben a cada aula como una burbuja, “entonces no se pueden mezclar”, mantienen el distanciamiento, el uso el barbijo, del alcohol, y traen sus propios kits, “esa es nada más la diferencia, ingresan por distintos lugares”.

Por último, señaló que también volvieron los recreos pero que, en su caso, cada docente está con su burbuja.

“Es lo que acordamos con los maestros para que los padres están tranquilos”, concluyó.

