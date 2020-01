Compartir

Linkedin Print

Con tanta ayuda que tienen los alumnos hoy en día, me parece inconcebible que repitan de curso ya que las posibilidades son abundantes. Recuerdo que en mis tiempos se repetía de curso por una sola materia. De todas formas no estoy de acuerdo con la escuela de verano y demás porque los chicos ya no se toman en serio las clases si luego pueden aprobar las materias. Esa es la educación que tenemos.