B° Lote 110: denuncian sacrificio por mano propia de un can y el mal accionar policial ante hecho

El viernes pasado se viralizó a través de las redes sociales un hecho de “maltrato animal” en el barrio Lote 110 donde se informaba a sobre la muerte de un can a quien habrían colgado porque mordió a dos personas. En cuestión de minutos voluntarias y rescatistas independientes se movilizaron hasta el domicilio para reclamar por el aberrante hecho que además causó gran indignación entre los vecinos quienes a la vez apuntaron contra la Policía porque “cuando llamamos no hicieron caso”.

Una vez en el lugar, el grupo de mujeres solicitó presencia policial para denunciar lo que estaba sucediendo; además allí pudieron averiguar que la muerte del perro habría sido en respuesta a que mordió a un niño y una mujer, quienes efectivamente sufrieron lesiones de carácter leve.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Elizabeth González, referente de la Asociación para la Defensa y Rescate Animal -ADYRA- quien acudió al lugar, incluso protagonizó un cruce en la vía pública con la persona que habría efectuado el hecho dijo que su organización realizó la denuncia penal y que ahora está todo en manos de la justicia. “Yo me enteré a raíz de la publicación en un grupo al cual pertenezco, entonces inmediatamente hablamos entre las asociaciones y voluntarias independientes y fuimos hasta el lugar”, comenzó diciendo.

Y siguió: “cuando llegamos no estaba el dueño de la vivienda ni su familia porque los llevó al hospital y volvieron al cabo de unas horas. Efectivamente si fueron lesionados por el animal, de manera leve, no era para que maten al perro, existen otras salidas y realmente no entiendo a quienes justifican eso. Los vecinos me comentaron que el dueño de la casa de donde era el perro es una persona temperamental y que sesta acostumbrado a mandonear. Nosotros no nos vamos a callar y vamos a denunciar las veces que sean necesarios estos actos, no tenemos miedo”.

“El perro quedó colgado ahí en la parte de atrás de la casa, así como se veía en la foto, nosotros no permitimos que lo desaparezcan, estuvo así hasta que llegó la Policía”, dijo González y agregó que “la persona que nos insultaba cuando estábamos manifestándonos sería el que ahorcó al animal terminó preso”.

Por su lado, vecinos de la zona se mostraron indignados porque pese a informar la situación de maltrato no habrían recibido respuesta inmediata como sí sucedió una vez que las proteccionistas llegaron carteles a reclamar. “Cuando se dio aviso vino la Policía, tomaron los datos y siguieron su camino; después que llamó una voluntaria conocida recién se fueron al domicilio y encima el personal del móvil se hacía que no encontraba el domicilio y fue en ese momento que llegaron las chicas de Narices Frías, AVBA y otras voluntarias independientes recién se acercaron”, dijo una mujer que vive en la zona y no brindó su nombre por temor a represalias.

Asimismo, otra vecina lamentó que “es una pena que cualquier hijo de vecino llame a la Policía y no nos hagan caso, nos obligan a acudir a las redes sociales para que se viralice el hecho y ahí recién dan respuesta. Muy lamentable sinceramente, ellos están para servir y cumplir, pero no lo hacen”.