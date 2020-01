B° Villa Hermosa: denunciaron que camión «regó» varias calles con residuos de la fábrica de tanino

Compartir

Vecinos del barrio Villa Hermosa de esta ciudad, que habitan sobre la calle Yunká al 1900, en diálogo con el Grupo de Medios TVO denunciaron que el lunes alrededor de las 16 horas transitaba por el lugar un camión con residuos de la fábrica de tanino que iban a ser arrojados en el fondo del barrio, pero por un «problema» el vehículo fue desechando los residuos antes y literalmente regó varias cuadras con un material de color rojizo. Según manifestaron los pobladores desde la calle Moreno ya venía desparramando los residuos que tenían un tremendo olor nauseabundo que ayer, pese a la lluvia, aún persistía y algo que obligó a los vecinos a estar encerrados durante la tarde del lunes porque no se soportaba el mal olor.

También señalaron que el chofer del camión les dijo que tenía que hacer 6 viajes más con los desperdicios, algo que no fue posible porque cuando los vecinos advirtieron lo que ocurría, salieron a increpar al conductor que tuvo que parar la marcha y dejar de circular con el vehículo. Ante lo ocurrido la Policía acudió al lugar y desde la empresa habían señalado que se harían cargo de limpiar los residuos, algo que hasta ayer a la mañana no ocurría.

Un vecino de la zona habló sobre lo ocurrido. «El lunes a la siesta fue tremendo el olor que había acá, llegó la policía porque lo detuvimos al camionero entre todos los vecinos del barrio, el señor nos dijo que iba a venir un camión a limpiar todo esto pero todavía no viene, sigue el olor feo en todo el barrio, del calor que hacía fue impresionante, desde la empresa nos prometieron que iban a sacar todo, también hay un montón de moscas que aparecieron cuando pasó esto, son desperdicios de la fabrica y tiene un olor tremendo, no podemos ni sentarnos afuera de nuestras casas por el olor», señaló.

«El camión venía de la fábrica de tanino, dice que ya venía tirando los residuos desde la calle Moreno hasta la Yunká y Cuarta más o menos, nosotros seguimos aguantando el olor en toda esta zona. Es la primera vez que este camión pasa por acá, dicen que tenía que hacer como 6 viajes más, es decir que 6 veces más iba a pasar por acá si es que no se le caía esto, todo llevando al fondo, ahí sí que nos iba a inundar todo el barrio. El camión llegó a tirar los desperdicios en el fondo y después vino otro camión y tapó eso, pero en la calle sigue el olor porque siguen los residuos», explicó.

«El chofer dijo que era aserrín, pero no creo que el aserrín tenga tan mal olor la verdad porque es de color rojizo», acotó el poblador.

Otra vecina del sector contó que «por el mal olor estuvimos adentro todo el día con mi familia, el olor incluso llegaba hasta el comedor de mi casa. No sabemos de dónde era el camión, toda la gente incluso mis nietos salieron porque el camión había echado todo, la gente no quería que siga pasando y por eso salieron a parar el vehículo».