B° Virgen del Carmen: detuvieron a un hombre por agredir a otro con un machete

Efectivos de la Subcomisaría Puente Uriburu aprehendieron a un hombre acusado de agredir con un machete a otro sujeto, quien debió ser hospitalizado. El violento episodio ocurrió durante la madrugada del viernes y el detenido quedó a disposición de la Justicia provincial.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se conoció a través de un llamado a la línea de emergencias gratuita ECO 911. Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron a la víctima, un hombre de 47 años, quien relató que se encontraba junto a un amigo cuando fue sorprendido por un individuo que, sin mediar palabra, lo atacó con un machete.

El lesionado fue asistido de inmediato por personal del SIPEC, que lo trasladó hasta el Hospital Central para una mejor atención médica.

Con los datos aportados por la víctima, los efectivos realizaron un operativo de búsqueda y lograron detener al agresor en inmediaciones del Puente San Hilario.

El hombre fue trasladado hasta la sede policial, donde permanece alojado a disposición del magistrado interviniente.