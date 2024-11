Bad Bunny alzó la voz por Puerto Rico en las elecciones de la isla para gobernador

El artista Bad Bunny ha instado a los votantes puertorriqueños a “escuchar a su corazón y no dejarse engañar” en las elecciones que Puerto Rico celebra para gobernador este martes, donde ha manifestado públicamente su apoyo a la Alianza de País. El cantante urbano emitió su voto en el colegio St. John’s, en el barrio de Condado, en San Juan, donde fue abordado por simpatizantes que agradecieron su implicación en la campaña y se tomaron fotos con él.

“Yo creo que al final del día todo el mundo en Puerto Rico está claro cuál es la mejor opción. El pueblo puertorriqueño no es bruto, no es tonto. El puertorriqueño es inteligente, es bravo y yo estoy seguro de que ellos saben cuál es la mejor decisión por Puerto Rico”, declaró Benito en una entrevista con Telemundo.

El artista boricua ha expresado en varias ocasiones su apoyo a Juan Dalmau, candidato a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana y miembro de la Alianza de País, una coalición conformada por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). Además, el cantante ha invertido más de USD $450.000 dólares en vallas publicitarias y anuncios en medios de comunicación, criticando la administración del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP).

En su reciente mensaje a los puertorriqueños, el cantante agregó: “Yo diría que piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, piensen en su futuro, piensen en ellos mismos, en los que se han ido y quisieran volver, y que escuchen a su corazón por encima de lo que quieran inventar, las mentiras, que no se dejen engañar”.

Los candidatos en contienda por la gobernación incluyen a Jenniffer González, quien representa al PNP; Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático (PPD); y Javier Jiménez, de Proyecto Dignidad (PD). De acuerdo con una encuesta reciente de El Nuevo Día, González lidera con el 37 % de la intención de voto, seguida por Dalmau con un 29 %, Ortiz con el 22 % y Jiménez con el 7 %. Sin embargo, otro sondeo del diario El Vocero sugiere que la contienda está más ajustada, con un virtual empate entre González y Dalmau.

En sus declaraciones a medios locales, el compositor puertorriqueño también expresó su preocupación por la organización de los comicios, indicando que “lo que se perfila es una confusión e incertidumbre” en el proceso llevado por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). “No nos han dado seguridad de que la Comisión Estatal de Elecciones está preparada para este evento. En realidad, no están listos”, afirmó, aunque puntualizó que confía “en los puertorriqueños y en los funcionarios de colegios que están velando los votos”.

Las tensiones en torno a la organización electoral se incrementaron tras la decisión de un tribunal que autoriza el conteo del voto adelantado, aun sin contar con la representación de todos los partidos en el proceso. Esta medida ha suscitado temores de posibles irregularidades en una elección que se prevé ajustada.

La presidenta alterna de la CEE, Jessika D. Padilla Rivera, anticipó que el conteo preliminar de resultados no podrá incluir todos los votos, en particular los adelantados que deben ser validados, y aquellos que puedan requerir conteo manual debido a problemas técnicos en la lectura de las máquinas. “Con toda probabilidad, quedarán una considerable cantidad de votos por contar”, explicó Padilla Rivera, refiriéndose a las dificultades logísticas que podrían retrasar los resultados oficiales.

En esta jornada electoral, los puertorriqueños no solo eligen a su próximo gobernador, sino también a los miembros de la Asamblea Legislativa y a sus alcaldes. Adicionalmente, se someterá a votación una consulta no vinculante sobre el estatus político de la isla, con opciones de estadidad (anexión a EE.UU.), independencia o soberanía en libre asociación.