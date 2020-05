Bahía Blanca: roció con alcohol a su mujer y la prendió fuego delante de su hija de 3 años

Compartir

Un hombre de 21 años fue detenido el sábado por la noche sospechado de haber rociado con alcohol y prendido fuego a su pareja de 28 años, quien terminó hospitalizada tras una violenta discusión en la casa que comparten en Bahía Blanca.

La víctima fue identificada como Cintia García, quien resultó con quemaduras en la cara, el cuello, el pecho, el tórax, el brazo y la mano derecha luego del intento de femicidio cometido por Maximiliano Cayumil.

La acalorada conversación comenzó pasadas las 16:50 cuando la joven se hallaba con su pareja en el interior de una vivienda ubicada en la calle Morel al 400, del barrio 5 de Abril.

“Estaba arriba de la cama porque le había terminado de dar el pecho a la nena. Cuando la va a buscar le digo ‘a la nena no te la llevás’, porque se la quería llevar. Y me dijo ‘¿sabés lo que voy a hacer ahora? Te voy a rociar con alcohol y te voy a prender fuego’”, contó Cintia al sitio Apepe Periodismo Móvil MOJO.

Y continuó con el relato de su calvario: “Agarró el alcohol que estaba arriba del mueble y me lo empezó a tirar encima. Cuando fue a buscar el encendedor tiró la primera chispa y yo me saqué la remera como pude. Mi nena de tres años estaba al lado mío. Tiré la remera arriba de la cama y ahí se empezó a incendiar todo”.

A raíz de los gritos provenientes del interior de la vivienda, una vecina acudió en su ayuda y logró ingresar a la pieza donde estaba Cintia. La llevó al baño y la metió debajo de la ducha para apagar el fuego de su cuerpo.

“Yo estaba en mi casa y escucho los gritos. Le cuento a mi marido y él me dice que vaya a ver qué pasaba. Golpeo la puerta y como veo que nadie atendía, entro y la veo a salir a Cintia de la pieza toda prendida fuego en la cabeza y en el cuerpo”, contó la vecina.

Fue en ese preciso momento cuando se cruzó cara a cara con el agresor y le preguntó qué había ocurrido. “Cuando lo veo al chico le pregunto ‘¿qué hiciste?’ y me responde ´le dije que le iba a prender fuego, le tiré alcohol y la prendí”, señaló la mujer, quien llamó inmediatamente al 911 para pedir ayuda.

La vecina dijo que, en un principio, el joven le prohibió que llevara a Cintia al hospital porque pensaba hacerlo él, pero luego desistió y huyó en su moto.

No es la primera vez que Maximiliano Cayumil ataca a su mujer. “Nunca lo denuncié porque tenía miedo. Ahora no tengo miedo, pero no sé qué puede llegar a pasar después de esto”, se indignó Cintia. Y admitió: “No me dejaba salir a ningún lado, me acompañaba siempre. Era muy obsesivo, no me dejaba ni tener celular”.

Finalmente, Cintia fue trasladada al Hospital Interzonal de Agudos Dr. José Penna de Bahía Blanca. Hoy, se encuentra fuera de peligro y al agresor se le inició una causa por “intento de homicidio”.

Desde que se decretó la cuarentena obligatoria, las denuncias a la línea 144 desde la provincia de Buenos Aires aumentaron un 60%. Ocho de cada diez llamados son de mujeres que sufren violencia en el hogar y el peligro se incrementa por el encierro.