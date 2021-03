Bahrein abre una temporada de 23 carreras, el regreso de Alonso y el objetivo del título de Hamilton

Compartir

Este fin de semana se inicia el campeonato de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahréin en el Autódromo de Sakhir. Será un año de transición de cara al mayor cambio reglamentario en varias décadas cuando en 2022 los autos serán de nueva generación. Pero antes se disputará la 72ª temporada en la que se espera otro dominio de Mercedes y que Lewis Hamilton se convierta en el piloto con mayor cantidad de títulos si logra la octava corona y supera por una a Michael Schumacher, quien sigue luchando por su vida.

-Cambios técnicos: Las pocas novedades apuntaron a la aerodinámica de los autos donde se buscó afectar su adherencia al suelo, que esto baje la velocidad y mejore el espectáculo. Las modificaciones apuntaron a los difusores (N. de la R: elementos que permiten un mejor flujo de aire y que ayudan al rendimiento del auto) y pisos de los coches. Sin embargo, el cerebro de los ingenieros y la capacidad de trabajo de los equipos les permitieron conseguir innovaciones como el caso de los difusores de McLaren, el borde del piso de Mercedes o las aletas posteriores y superiores de Ferrari.

-¿Carrera sprint? El Consejo Mundial de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) avanza en la propuesta de que haya una carrera corta a 20 vueltas los sábados, cuyo resultado ordene la grilla de partida para la competencia principal del domingo. El tema sigue en análisis y de prosperar se probaría en tres fechas de este año: Canadá, Italia (en Monza) y Brasil.

-Límite presupuestario: Se introdujo un techo de 145 millones de dólares por año, pero no incluye el presupuesto de marketing, los salarios de los pilotos ni de los tres principales ejecutivos del equipo, así como los costos vinculados al desarrollo de las unidades de potencia. Con el objetivo puesto en 2022 con los nuevos autos, los de este año son una pasada en limpio de los de 2020. Salvo las mencionadas novedades en la normativa técnica, no varían demasiado de los de la temporada anterior.

-Mercado de pases: Hay varias modificaciones en los equipos con algunos retornos rutilantes como el de Fernando Alonso que lo hará en Alpine F1 Team (anterior Renault), la salida de Sebastian Vettel de Ferrari y su llegada a Aston Martin, el ingreso de Daniel Ricciardo a McLaren, la gran chance de Sergio “Checo” Pérez en Red Bull y el debut de Mick Schumacher en Haas.

-Calendario: Si el coronavirus lo permite, se concretará el calendario más largo de la historia con 23 carreras en cuatro continentes. Luego de la competencia de este domingo en Asia, en abril el circo se mudará a Europa, a mitad de año arribará a América y en las últimas fechas se cumplirá con el compromiso postergado en Australia (Oceanía). Como en 2020 Italia tendrá dos carreras, en Imola y en Monza. También se estrenará un país y es Arabia Saudita con un callejero en Yeda de seis kilómetros, 27 curvas y un promedio de velocidad de 250 km/h según su simulación.

-Gomas: Pirelli, la única proveedora de neumáticos y que este domingo cumplirá 400 carreras en la F1, llevará a Bahréin tres compuestos: el duro (color blanco), medio (amarillo) y blanco (rojo). El viernes se anuncia una temperatura 21 a 37 grados y el sábado de 22 a 38 grados. El domingo, 20 a 27 grados y una probable tormenta de arena sin horarios estimados.

-Puntajes: El ganador de la carrera se quedará con 25 puntos y el resto de la escala es: segundo (18), tercero (15), cuarto (12), quinto (10), sexto (8), séptimo (6), octavo (4), noveno (2) y décimo (1). Además, el que logre el récord de vuelta sumará un punto extra.

Se terminaron las palabras y arranca la acción. Llegó la hora de la verdad y la Máxima pone primera en Bahréin. Es el inicio de un largo pulso donde Mercedes apunta a repetir su supremacía, Red Bull a ser su máximo rival o el que más se le acerque, y Ferrari plasmar una recuperación que le permita conseguir resultados acordes a su historia. Por ese último lugar en el podio aspira la Scuderia que tendrá como oponentes a McLaren, Aston Martin y Alpine. Y el resto intentará sobrevivir en una F1 donde no se moverá la aguja en 2021.

